Столицу Новой Зеландии впервые за 15 лет засыпало снегом: люди катаются на лыжах прямо по улицам

Столицу Новой Зеландии Веллингтон впервые за 15 лет засыпало снегом. На Южном острове страны из-за резкого похолодания жители катались по улицам на лыжах и сноубордах, а температура в отдельных районах опустилась до -9 °C.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Антарктическое похолодание обрушилось на страну во вторник, 5 августа, принеся с собой морозы, снег, град и сильный ветер. Утром 6 августа в трёх районах Южного острова была зафиксирована температура -9 °C. Из-за непогоды закрыли часть автодорог, а на восточном побережье Северного острова прошел сильный град.

Северный остров — один из двух главных островов Новой Зеландии. Здесь находятся столица Веллингтон и крупнейший город страны — Окленд.

Южный остров — второй по величине остров Новой Зеландии. Он больше по площади, известен горами, ледниками и более прохладным климатом. Именно здесь расположены города Данидин и Крайстчерч, которые больше всего пострадали от снегопада.

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В Веллингтоне мокрый снег выпал на уровне моря впервые за 15 лет. Сотрудники офисов выходили на улицу, чтобы посмотреть на снегопад, а жители активно публиковали фото и видео в соцсетях.

"Настоящая зимняя сказка", — написал один из пользователей. Другой добавил: "Снег в Веллингтоне? Невероятно!".

В городе Данидин, который также оказался засыпанным снегом, студентов отпустили домой. Местные жители катались по улицам на сноубордах, а один лыжник спустился по Болдуин-стрит — улице, которую Guinness World Records признает самой крутой в мире. В Крайстчерче снег покрыл пляж Нью-Брайтон, а самолет был вынужден прервать посадку из-за сильного ветра и дождя.

Снег в Новой Зеландии Фото: Соцсети

Полиция сообщила о многочисленных случаях, когда автомобили съезжали с обледенелых дорог, и призвала людей воздержаться от поездок. По прогнозу метеослужбы MetService, в четверг утром в отдельных районах страны может быть самая холодная погода за весь год. В то же время оператор электросети Transpower сообщил о рекордном утреннем потреблении электроэнергии и предупредил о возможном ее дефиците в пятницу.

Напомним, что тем временем большая часть Европы страдает от аномальной жары. В Венгрии из-за меления Дуная возникли риски для работы единственной атомной электростанции страны, а в Румынии из-за падения уровня воды в реке начали останавливать энергоблоки АЭС.

Во Франции из-за жары разразились масштабные лесные пожары. На помощь в борьбе с огнем прибыли украинские спасатели, которых местные жители встретили аплодисментами.