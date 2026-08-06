У Польщі пошкодили меморіал загиблих українських воїнів: у посольстві обурені (фото)

У Люблінському воєводстві Польщі невідомі вкотре пошкодили меморіал пам'яті загиблих українських воїнів. У зв'язку з цим польську владу закликали оперативно розслідувати інцидент, встановити та покарати винних, а також відновити пам'ятку.

Як йдеться у дописі на офіційній сторінці Посольства України в Республіці Польща у Facebook за 6 серпня, невідомі особи пошкодили меморіал, який увічнює пам'ять загиблих українських воїнів.

Зокрема, акт вандалізму щодо українського місця пам'яті стався в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства.

Як видно з оприлюднених посольством фотографій, зловмисники облили пам'ятний знак чорною фарбою з балончика, ймовірно, пошкодили його, а також розкидали лампадки, встановлені біля меморіалу.

У Польщі пошкодили меморіал загиблих українських воїнів Фото: Facebook У Польщі пошкодили меморіал загиблих українських воїнів Фото: Facebook

У посольстві наголосили, що наруга над місцями поховань і пам'ятними знаками є неприйнятною незалежно від історичного чи політичного контексту.

Відео дня

"Будь-які прояви руйнування, плюндрування чи навмисного пошкодження місць пам’яті є неприйнятними. Незалежно від складних і трагічних сторінок спільної історії, місця поховань і пам’ятні знаки мають залишатися поза політичними суперечками та бути об’єктами поваги відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей", — йдеться в дописі.

У Польщі пошкодили меморіал загиблих українських воїнів Фото: Facebook

Останнім часом у Польщі суттєво зріс прояв ворожності до українців, і, як припускають у посольстві пошкодження меморіалу також може мати подібні мотиви.

Та все ж у відомстві застерегли, що використання історичних суперечностей для розпалювання ненависті, залякування чи вчинення актів вандалізму становить серйозну загрозу та потребує належної правової реакції.

У зв'язку з інцидентом Посольство України закликало компетентні органи Польщі якнайшвидше провести повне розслідування, встановити всіх причетних до пошкодження меморіалу, притягнути їх до відповідальності та забезпечити відновлення місця пам'яті.

Крім того у цій же публікації йдеться, що Україна незмінно підтримує збереження історичної пам'яті через взаємний діалог і повагу, а не через конфронтацію. Наразі посотсво офіційно звернулося до польської сторони щодо цього випадку та очікує належної реакції.

Нагадаємо, що в липні під час заходів до роковин Волинської трагедії в польському селі Радруж маскувальними сітками закрили частину старого українського кладовища, зокрема могили та хрести з тризубами. Українські історики й громадські діячі заявили, що це могли зробити навмисно, аби українські надгробки не потрапили в об'єктиви камер під час візиту президента Польщі Кароля Навроцького.

Крім того, раніше посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що кількість інцидентів за участю українців у країні зросла приблизно на 30%. Водночас він наголосив, що, попри збільшення таких випадків, підстав говорити про загрозу масових антиукраїнських погромів наразі немає.