В Польше повредили мемориал погибшим украинским воинам: в посольстве возмущены (фото)

В Люблинском воеводстве Польши неизвестные в очередной раз повредили мемориал в память о погибших украинских воинах. В связи с этим польские власти призвали оперативно расследовать инцидент, установить и наказать виновных, а также восстановить памятник.

Как говорится в сообщении на официальной странице Посольства Украины в Республике Польша в Facebook от 6 августа, неизвестные повредили мемориал, увековечивающий память погибших украинских воинов.

В частности, акт вандализма в отношении украинского мемориала произошел в урочище Белосток недалеко от села Лиски в Люблинском воеводстве.

Как видно из фотографий, опубликованных посольством, злоумышленники облили памятный знак черной краской из баллончика, вероятно, повредили его, а также разбросали лампадки, установленные возле мемориала.

В Польше повредили мемориал погибшим украинским воинам Фото: Facebook В Польше повредили мемориал погибшим украинским воинам Фото: Facebook

В посольстве подчеркнули, что осквернение мест захоронения и памятных знаков недопустимо независимо от исторического или политического контекста.

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"Любые проявления разрушения, осквернения или умышленного повреждения мест памяти недопустимы. Независимо от сложных и трагических страниц общей истории, места захоронений и памятные знаки должны оставаться вне политических споров и быть объектами уважения в соответствии с общепринятыми европейскими стандартами и христианскими ценностями", — говорится в сообщении.

В Польше повредили мемориал погибшим украинским воинам Фото: Facebook

В последнее время в Польше значительно усилились проявления враждебности по отношению к украинцам, и, как предполагают в посольстве, повреждение мемориала также может быть обусловлено подобными мотивами.

Тем не менее в ведомстве предупредили, что использование исторических противоречий для разжигания ненависти, запугивания или совершения актов вандализма представляет серьезную угрозу и требует надлежащей правовой реакции.

В связи с этим инцидентом Посольство Украины призвало компетентные органы Польши как можно скорее провести полное расследование, установить всех причастных к повреждению мемориала, привлечь их к ответственности и обеспечить восстановление места памяти.

Кроме того, в этой же публикации говорится, что Украина неизменно поддерживает сохранение исторической памяти посредством взаимного диалога и уважения, а не через конфронтацию. В настоящее время посольство официально обратилось к польской стороне по поводу этого случая и ожидает надлежащей реакции.

Напомним, что в июле в ходе мероприятий, приуроченных к годовщине Волынской трагедии, в польском селе Радруж маскировочными сетками закрыли часть старого украинского кладбища, в частности могилы и кресты с тризубами. Украинские историки и общественные деятели заявили, что это могло быть сделано намеренно, чтобы украинские надгробия не попали в объективы камер во время визита президента Польши Кароля Навроцкого.

Кроме того, ранее посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что количество инцидентов с участием украинцев в стране выросло примерно на 30 %. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на рост числа таких случаев, оснований говорить об угрозе массовых антиукраинских погромов пока нет.