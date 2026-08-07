Вбив бабусю, а потім прийшов до школи: у Таїланді підліток влаштував масовий розстріл (відео)

Стрілянина сталася в школі поблизу Бангкока. Поліція повідомляє про 15 постраждалих, а міністр освіти заявив, що серед загиблих є як вчителі, так і учні. Також стало відомо, що стрілець вбив своїх бабусю та дідуся.

Наразі поліція повідомляє про дев’ять жертв: семеро загинули в школі, включаючи стрільця. Двох підліток убив вдома — це були його рідні. Стрілянина в провінції Нонтхабурі стала другим випадком стрілянини в школі в Таїланді цього року, зазначає Reuters.

Школяр у Бангкоку вбив однокласників

Стрілянина сталася у школі Дебсірін Нонтхабурі на північно-західній околиці Бангкока. Підліток відкрив вогонь по однокласникам і вчителям. Пізніше стало відомо, що перед тим, як прийти до школи, він вбив своїх бабусю та дідуся.

Один 18-річний студент розповів, що спочатку подумав, ніби вибухають петарди або хтось стукає по якомусь предмету.

"Спочатку я й не подумав, що це пістолет, — сказав він. — Пролунало багато пострілів: бах-бах-бах. Потім стихло. А потім знову почалося".

Відео дня

Підполковник Тріронг Пхопхан, прес-секретар Національної поліції, повідомив, що ймовірний стрілець був серед семи загиблих. Він додав, що п’ятнадцять осіб отримали поранення.

Поліція виявила тіло вчителя на верхньому поверсі школи, а в іншій кімнаті — вчительку з пораненнями в груди та руку. Сам стрілець, за попередніми даними, наклав на себе руки. Мотиви його вчинку невідомі.

За даними районної влади, у школі, де сталася стрілянина, навчалося близько 3100 учнів і працювало 147 вчителів.

У Таїланді володіння зброєю та насильство із застосуванням вогнепальної зброї не є рідкістю. За останні шість років там сталася серія смертельних перестрілок, жертвами яких стали як діти, так і дорослі.

Найжахливіше масове вбивство, скоєне однією людиною в новітній історії Таїланду, сталося у 2022 році, коли колишній поліцейський влаштував тригодинну бійню із застосуванням вогнепальної та холодної зброї на північному сході країни, в результаті якої загинули 36 осіб, у тому числі 22 дитини, зарізані уві сні в дитячому садку.

У липні 2025 року озброєний чоловік вбив п’ятьох людей, серед яких були охоронці та продавець на ринку в Бангкоку, після чого наклав на себе руки, а в лютому цього року в південному місті Хат’яй вчителька загинула, коли стрілець відкрив вогонь у школі, де вона працювала.

У 2020 році солдат вбив 29 осіб під час стрілянини в Накхонратчасімі. А в 2023 році 14-річний підліток, використовуючи модифікований пістолет, вбив двох людей і поранив п’ятьох в елітному торговому центрі Бангкока.

Нагадаємо, що у квітні колишній учень прийшов до своєї школи та відкрив вогонь по учнях.

А минулого року в одній із місцевих австрійських шкіл у місті Грац сталася стрілянина. 22-річний хлопець вбив 8 учнів, 1 вчителя, а потім наклав на себе руки.