Убил бабушку, а потом явился в школу: в Таиланде подросток устроил массовый расстрел (видео)

Скулшутинг произошел в школе под Бангкоком. Полиция сообщает о 15 пострадавших, а министр образования заявил, что среди погибших есть как учителя, так и ученики. Также стало известно, что стрелок убил своих бабушку и дедушку.

Сейчас полиция сообщает о девяти жертвах: семеро погибли в школе, включая стрелка. Двоих подросток убил дома — это его родные. Стрельба в провинции Нонтхабури стала вторым случаем стрельбы в школе в Таиланде в этом году, отмечает Reuters.

Школьник в Бангкоке убил одноклассников

Стрельба произошла в школе Дебсирин Нонтхабури на северо-западной окраине Бангкока. Подросток открыл огонь по одноклассникам и учителям. Позже стало известно, что перед тем, как явится в школу, он убил своих бабушку и дедушку.

Один 18-летний студент рассказал, что сначала подумал, будто взрываются петарды или кто-то стучит по какому-то предмету.

"Сначала я не подумал, что это пистолет, — сказал он. — Было много выстрелов: бах-бах-бах. Потом стихло. А потом снова началось".

Відео дня

Подполковник Триронг Пхопхан, пресс-секретарь Национальной полиции, сообщил, что предполагаемый стрелок был среди семи погибших. Он добавил, что пятнадцать человек получили ранения.

Полиция обнаружила тело учителя на верхнем этаже школы, а в другой комнате – учительницу с ранениями в грудь и руку. Сам стрелок, по предварительным данным, застрелился. Мотивы его поступка неизвестны.

По данным районных властей, в школе, где произошла стрельба, обучалось около 3100 учеников и работало 147 учителей.

В Таиланде владение оружием и насилие с применением огнестрельного оружия не являются редкостью. За последние шесть лет там произошла серия смертельных перестрелок, жертвами которых стали как дети, так и взрослые.

Самое страшное массовое убийство, совершенное одним человеком в новейшей истории Таиланда, произошло в 2022 году, когда бывший полицейский устроил трехчасовую бойню с применением огнестрельного и холодного оружия на северо-востоке страны, в результате которой погибли 36 человек, в том числе 22 ребенка, зарезанных во сне в детском саду .

В июле 2025 года вооруженный человек убил пятерых человек, включая охранников и продавца на рынке в Бангкоке, после чего покончил с собой, а в феврале этого года в южном городе Хатъяй учительница погибла, когда стрелок открыл огонь в школе, где она работала.

В 2020 году солдат убил 29 человек в результате стрельбы в Накхонратчасиме. А в 2023 году 14-летний подросток, используя модифицированный пистолет, убил двух человек и ранил пятерых в элитном торговом центре Бангкока.

Напомним, в апреле бывший ученик пришел в свою школу и открыл огонь по ученикам.

А в прошлом году в одной из местных австрийских школ в городе Грац произошла стрельба. 22-летний парень убил 8 учеников, 1 учителя, а затем совершил самоубийство.