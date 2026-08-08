Вибух у московському ресторані: померла родичка генерала РФ Чайко, чий чоловік воював в Україні, — ЗМІ

Під час вибуху в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі могло загинути більше людей, ніж повідомляли власті, які практично нічого не повідомляли. Ймовірно, загинула дружина племінника головнокомандувача ВКС РФ Олександра Чайка по лінії його дружини — 30-річна Юлія Кирилова.

Принаймні один її особистий документ було визнано недійсним через кілька днів після того, як влада оприлюднила останні дані щодо кількості жертв теракту, а також вона перестала заходити в соціальні мережі, повідомляє "Верстка".

Згідно з даними державних реєстрів, Юлія Кирилова (до одруження — Романюк) могла померти 4 серпня. Вона народилася 11 липня 1996 року і мешкала в Московській області, як випливає з відкритих джерел та публічних даних. У резюме Романюк від 2021 року зазначено, що вона закінчила університет "Синергія" та працювала в ТОВ "Котон Текстиль".

Юлія Кирилова була невісткою іншої дівчини, яка постраждала під час вибуху, — Євдокії Кирилової.

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Її чоловік Данило Кирилов — військовий. Він навчався у Московському вищому загальновійськовому командному училищі (МВОКУ), як зазначено на його особистій сторінці у "ВКонтакте". На фотографії в його акаунті в Telegram зображено чоловіка у військовій формі з автоматом поруч із військовою машиною із символом Z та написом "МВОКУ СИЛА".

У телефонних довідниках у деяких користувачів номер Кирилова записано як "командир МСР" та "лейтенант полку Тамань". В одному із записів він зазначений як "Кирилов Данило, лейтенант полку Тамань, племінник Чайко".

Згідно з витоками інформації, у 2021 році він служив у військовій частині № 23626. Це 2-га гвардійська Таманська мотострілецька дивізія, яка з 2022 року бере участь у війні проти України. Її підрозділи, зокрема, наступали на Чернігівському напрямку та воювали в Луганській області.

На сайті українського проєкту "Миротворець" зазначено, що Кирилов брав участь у вторгненні в Україну.

Вибух у московському ресторані Balzi Rossi — що відомо про гостей генерала Олександра Чайка

Увечері 1 серпня Національний антитерористичний комітет РФ повідомив про трьох загиблих — жінку, яка намагалася пронести вибуховий пристрій, охоронця, який її зупинив, та одного з відвідувачів ресторану. Ще 21 особа, за даними НАК, отримала поранення.

Вранці 2 серпня РЕН ТВ, "Известия", Baza та Mash повідомили, що ще двоє постраждалих померли в лікарні, і кількість загиблих зросла до п’яти. Пізніше про п’ятьох загиблих згадало російське посольство в Італії.

У наступні дні стали відомі особи щонайменше двох загиблих гостей банкету генерала Чайко; обидва померли 1 серпня, про що свідчать їхні особисті документи.

Це:

зять Олександра Чайка Данило Передрій,

колишній заступник командувача 49-ї армії Валерій Плохотнюк.

Таким чином, встановлено особи шести родичів та друзів Чайко, які перебували в ресторані під час вибуху. З них, окрім Юлії Кирилової, загинули зять генерала Данило Передрій та його колега, генерал-майор Валерій Плохотнюк. Під час вибуху постраждали дочка генерала Марія Передрій, його племінниця Євдокія Кирилова та сват Чайко Олександр Передрій.

Особа жінки, яка намагалася пронести бомбу, досі залишається невідомою.

Нагадаємо, вибух у ресторані Balzi Rossi стався ввечері 1 серпня. У ресторані могли святкувати 55-річчя Олександра Чайко, якому 27 липня виповнилося 55 років. Офіційно про вибух у ресторані в центрі Москви повідомив лише мер російської столиці Сергій Собянін.

Також з’являлася інформація, що в ресторані міг загинути генерал Ігор Єрусалімов, але коли йому зателефонували журналісти, трубку взяв чоловік. Тож, ймовірно, генерал міг і вижити.