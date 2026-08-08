Взрыв в московском ресторане: умерла родственница генерала РФ Чайко, чей муж воевал в Украине, — СМИ

При взрыве в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади могло погибнуть больше людей, чем сообщали власти, которые не сообщали практически ничего. Вероятно, умерла жена племянника главкома ВКС РФ Александра Чайко по линии его супруги — 30-летняя Юлия Кириллова.

По крайней мере один ее личный документ был признан недействительным спустя несколько дней после того, как власти сообщили последние данные о числе жертв теракта, а также она перестала заходить в соцсети, сообщает "Верстка".

Согласно данным государственных реестров, Юлия Кириллова (до замужества Романюк) могла умереть 4 августа. Она родилась 11 июля 1996 года и жила в московском регионе, следует из открытых источников и публичных данных. В резюме Романюк от 2021 года указано, что она окончила университет "Синергия" и работала в ООО "Котон Текстиль".

Юлия Кириллова приходилась невесткой другой пострадавшей при взрыве девушке – Евдокии Кирилловой.

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Ее муж Данила Кириллов — военный. Он проходил обучение в Московском высшем общевойсковом командном училище (МВОКУ), говорится на его личной странице во "ВКонтакте". На фотографии в его аккаунте в Telegram изображен человек в военной форме с автоматом рядом с военной машиной с символом Z и надписью "МVОКУ СИЛА".

В телефонных книгах у некоторых пользователей номер Кириллова записан как, "командир МСР" и "лейтенант полка Тамань". В одной из записей он обозначен как "Кириллов Данил Лейтенант Полка Тамань Племянник Чайко".

Cогласно утечкам, в 2021 году местом его работы была войсковая часть №23626. Это 2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия, которая с 2022 года участвует в войне против Украины. Ее подразделения, в частности, наступали на Черниговском направлении и воевали в Луганской области.

На сайте украинского проекта "Миротворец" указано, что Кириллов участвовал во вторжении в Украину.

Взрыв в московском ресторане Balzi Rossi – что известно о гостях генерала Александра Чайко

Вечером 1 августа Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил о трех погибших — женщине, которая пыталась пронести взрывное устройство, остановившем ее охраннике и одном из посетителей ресторана. Еще 21 человек, по данным НАК, получил ранения.

Утром 2 августа РЕН ТВ, "Известия", Baza и Mash сообщили, что еще двое пострадавших умерли в больнице, и число погибших увеличилось до пяти. Позднее пять погибших упомянуло российское посольство в Италии.

В последующие дни стали известны личности по меньшей мере двух погибших посетителей банкета генерала Чайко, оба умерли 1 августа, свидетельствуют их личные документы.

Это:

зять Александра Чайко Данил Передрий,

бывший замкомандующего 49-й армией Валерий Плохотнюк.

Таким образом подтверждены личности шести родственников и друзей Чайко, которые находились в ресторане во время взрыва. Из них, кроме Юлии Кирилловой, погибли зять генерала Даниил Передрий и сослуживец, генерал-майор Валерий Плохотнюк. Пострадали при взрыве дочь генерала Мария Передрий, его племянница Евдокия Кириллова и сват Чайко Александр Передрий.

Личность женщины, которая пыталась пронести бомбу, до сих пор остается нераскрытой.

Напомним, взрыв в ресторане Balzi Rossi произошел вечером 1 августа. В ресторане могли отмечать 55-летие Александра Чайко, которому 27 июля исполнилось 55 лет. Официально, про взрыв в ресторане в центре Москвы сообщил только мэр российской столицы Сергей Собянин.

Также появлялась информация, что в ресторане мог погибнуть генерал Игорь Ерусалимов, но когда ему позвонили журналисты, то трубку взял мужчина. Так что, вероятно, генерал мог и выжить.