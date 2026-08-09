Хотілося б, щоб він більше скаржився: син Байдена розповів про стан здоров'я свого батька

Стан здоров'я 83-річного екс-президента США Джо Байдена погіршився. Рак простати поширився на кістки.

Рак простати, який діагностували у колишнього президента США Джо Байдена, прогресує та спричиняє сильний біль. Про це в інтерв’ю BBC розповів його син Хантер Байден.

"Рак поширився, метастази проникли в кістки й далі. Це дуже боляче і в багатьох відношеннях надзвичайно виснажливо", — сказав Байден-молодший.

Водночас політик, за словами його сина, намагається не нарікати на ситуацію, що склалася.

"Мені хотілося б, щоб він більше скаржився", — підкреслив Хантер.

Варто зазначити, що майже через чотири місяці після того, як він покинув Білий дім, у травні 2025 року Джо Байден оголосив, що страждає на агресивну форму раку простати. Пізніше стало відомо, що 46-й американський президент проходить курс променевої та гормональної терапії.

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Джо Байден під час церемонії відкриття президентської бібліотеки Фото: Соцсети

У червні Байден востаннє з'являвся на публіці. Наприклад, разом з іншими політиками він відкривав президентську бібліотеку Барака Обами в Чикаго та виступав на вечорі Fight Back & Win Gala, організованому Демократичною партією штату Меріленд.

Нагадаємо, у березні 2025 року, після поразки Демократичної партії на президентських виборах, Джо Байден уперше з’явився на публіці. Разом із дружиною Джил політик відвідав бродвейський мюзикл "Отелло" з Дензелом Вашингтоном.

Також Фокус повідомляв, що Байден опинився в незручній ситуації після емоційної промови про Трампа.