Хотілося б, щоб він більше скаржився: син Байдена розповів про стан здоров'я свого батька
Стан здоров'я 83-річного екс-президента США Джо Байдена погіршився. Рак простати поширився на кістки.
Рак простати, який діагностували у колишнього президента США Джо Байдена, прогресує та спричиняє сильний біль. Про це в інтерв’ю BBC розповів його син Хантер Байден.
"Рак поширився, метастази проникли в кістки й далі. Це дуже боляче і в багатьох відношеннях надзвичайно виснажливо", — сказав Байден-молодший.
Водночас політик, за словами його сина, намагається не нарікати на ситуацію, що склалася.
"Мені хотілося б, щоб він більше скаржився", — підкреслив Хантер.
Варто зазначити, що майже через чотири місяці після того, як він покинув Білий дім, у травні 2025 року Джо Байден оголосив, що страждає на агресивну форму раку простати. Пізніше стало відомо, що 46-й американський президент проходить курс променевої та гормональної терапії.
У червні Байден востаннє з'являвся на публіці. Наприклад, разом з іншими політиками він відкривав президентську бібліотеку Барака Обами в Чикаго та виступав на вечорі Fight Back & Win Gala, організованому Демократичною партією штату Меріленд.
Нагадаємо, у березні 2025 року, після поразки Демократичної партії на президентських виборах, Джо Байден уперше з’явився на публіці. Разом із дружиною Джил політик відвідав бродвейський мюзикл "Отелло" з Дензелом Вашингтоном.
Також Фокус повідомляв, що Байден опинився в незручній ситуації після емоційної промови про Трампа.