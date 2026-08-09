Хотелось, чтобы жаловался больше: сын Байдена рассказал о состоянии здоровья своего отца

Состояние 83-летнего экс-президента США Джо Байдена ухудшилось. Рак простаты распространился на кости.

Рак простаты, который обнаружили у бывшего президента США Джо Байдена, прогрессирует и вызывает сильные боли. Об этом в интервью BBC рассказал его сын Хантер Байден.

"Рак распространился, метастазы проникли в кости и дальше. Это очень больно и во многих отношениях крайне изнурительно", — сказал Байден-младший.

В то же время политик, по словам его сына, старается не сетовать на сложившуюся ситуацию.

"Мне хотелось бы, чтобы он жаловался больше", — подчеркнул Хантер.

Стоит отметить, что спустя почти четыре месяца после ухода из Белого дома, в мае 2025 года Джо Байден объявил, что страдает агрессивной формой рака простаты. Позднее стало известно, что 46-й американский президент проходит курс лучевой и гормональной терапии.

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Джо Байден во время церемонии открытия президентской библиотеки Фото: Соцсети

В июне Байден появлялся на публике в последний раз. К примеру, вместе с другими политиками он открывал президентскую библиотеку Барака Обамы в Чикаго и выступал на вечере Fight Back & Win Gala, организованном Демократической партией штата Мэриленд.

Напомним, в марте 2025 года, после поражения Демократической партии на выборах президента, Джо Байден впервые вышел в свет. Вместе с супругой Джил политик посетил бродвейский мюзикл "Отелло" с Дензелом Вашингтоном.

Также Фокус писал, что Байден оказался в неловкой ситуации после эмоциональной речи о Трампе.