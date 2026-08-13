В Італії на оборонному заводі пролунав потужний вибух: що відомо (відео)

Пожежа спалахнула на колишньому заводі Simmel Difesa, який нині належить компанії KNDS Ammo Italy, у Коллеферро, столичному регіоні Риму, Італія, після чого незабаром пролунав потужний вибух. У прокуратурі не виключають, що це був підпал.

Він пролунав у районі Кварто-Кілометро, вздовж вулиці Віа Латіна, між Коллеферро та Артеною. Перелякані мешканці одразу ж викликали правоохоронців. Перше повідомлення до оперативного штабу поліції Риму надійшло о 14:45, повідомляє італійський ресурс Rai News.

На місце прибули аварійні служби для проведення рятувальних робіт та з’ясування обставин події, що сталася в промисловій зоні.

Наразі відомо, що інцидент стався у цеху пресування пороху. Джерела в екстрених службах повідомили журналістам, що пожежа та подальший вибух зачепили лише одну зону підприємства, де здійснюється виробництво та зберігання вибухових речовин і боєприпасів.

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На місці у повній готовності перебуває кілька пожежних розрахунків, але наразі вони не можуть приступити до роботи через величезний вогонь.

24 робітників, які перебували всередині, евакуйовано. Наразі немає інформації про постраждалих чи загиблих.

За словами прокурора Веллетрі Карло Віллані, розпочато розслідування інциденту. Однією з версій називають підпал.

Губернатор регіону Лаціо Франческо Рокка заявив, що влада перебуває у постійному контакті з відповідними органами та уважно стежить за ситуацією.

"Я хотів би подякувати пожежникам, співробітникам служби екстреного реагування ARES 118 та всім тим, хто, кожен зі своєю спеціалізацією, мобілізувався на місці для вирішення цієї особливо делікатної та складної надзвичайної ситуації. Мої думки насамперед із працівниками заводу, їхніми родинами та всією громадою Коллеферро. Ми й надалі стежитимемо за всіма оновленнями та надаватимемо всю необхідну підтримку", — сказав він.

Мер Джуліо Каламіта заявив, що ситуація під контролем, на місці працюють пожежники, поліція та групи цивільного захисту.

Компанія KNDS Ammo Italy виробляє боєприпаси середнього та великого калібру для сухопутної та морської оборони, а також тверде паливо для пускових установок космічних апаратів. Вона є одним із ключових підприємств оборонної промисловості Італії.

У жовтні 2007 року на цьому ж підприємстві, яке тоді називалося Simmel Difesa, вже стався потужний вибух, внаслідок якого одна людина загинула, а 13 отримали поранення.

Нагадаємо, 10 серпня в Болгарії пролунав вибух на заводі боєприпасів у селі Беліца поблизу Трявни.

Також повідомлялося, що на заводі найбільшої нафтогазової компанії Угорщини MOL пролунав вибух.