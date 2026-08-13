В Италии на оборонном заводе прогремел мощный взрыв: что известно (видео)

Пожар разгорелся на бывшем заводе Simmel Difesa, ныне принадлежащем KNDS Ammo Italy, в Коллеферро, столичном регионе Рима, Италия, после чего вскоре последовал мощный взрыв. В прокуратуре не исключают поджог.

Он прогремел в районе Кварто-Километро, ​​вдоль улицы Виа Латина, между Коллеферро и Артеной. Напуганные жители сразу же вызвали правоохранителей. Первое сообщение в оперативный штаб полиции Рима поступило в 14:45, сообщает итальянский ресурс Rai News.

На место прибыли аварийные службы для проведения спасательных работ и выяснения обстоятельств произошедшего в промышленной зоне.

На данный момент известно, что инцидент произошел в цехе прессования пороха. Источники в экстренных службах рассказали журналистам, что пожар и последующий взрыв затронули только одну зону предприятия по производству и хранению взрывчатых веществ и боеприпасов.

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На месте в полной готовности несколько несколько пожарных расчетов, но в настоящее время они не могут приступить к работе из-за бушующего огня.

24 рабочих, находившихся внутри, эвакуированы. О пострадавших или погибших информации на данный момент нет.

По словам прокурора Веллетри Карло Виллани, сейчас начато расследование инцидента. Одной из версий называют поджог.

Губернатор региона Лацио Франческо Рокка заявил, что власти находятся в постоянном контакте с соответствующими органами и внимательно следят за ситуацией.

"Я хотел бы поблагодарить пожарных, сотрудников службы экстренного реагирования ARES 118 и всех тех, кто, каждый со своей специализацией, мобилизован на месте для решения этой особенно деликатной и сложной чрезвычайной ситуации. Мои мысли прежде всего с работниками завода, их семьями и всем сообществом Коллеферро. Мы будем продолжать следить за всеми обновлениями и оказывать всю необходимую поддержку", — сказал он.

Мэр Джулио Каламита заявил, что ситуация под контролем, на месте работают пожарные, полиция и группы гражданской защиты.

KNDS Ammo Italy производит боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутной и морской обороны, а также твердое топливо для пусковых установок космических аппаратов. Он является одним из ключевых заводов ОПК Италии.

В октябре 2007 года на этом же предприятии, тогда называвшемся Simmel Difesa, уже произошел мощный взрыв, в результате которого один человек погиб и 13 получили ранения.

Напомним, 10 августа в Болгарии прогремел взрыв на заводе боеприпасов в селе Белица под Трявной.

Также сообщалось, что на заводе крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии MOL прогремел взрыв.