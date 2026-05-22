На заводе крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии MOL прогремел взрыв: есть погибшая

На предприятии Olefin 1 в Тисауйвароше крупнейшей нефтегазовой компании MOL Group произошел взрыв. В результате инцидента известно об одном погибшем.

Взрыв произошел во время перезапуска завода на объекте Mol Petrolkémia. Также известно о семи раненых. Об этом сообщает издание Index.

Сейчас пожар был локализован, продолжается его ликвидация.

Премьер-министр Петар Мадьяр сообщил, что на место происшествия прибыли министр энергетики Иштван Капитань и президент и генеральный директор MOL Жолт Гернади.

"Во время перезапуска завода Olefin 1 на объекте Mol Petrolkémia в Тисауйвароше произошел взрыв. Пожар локализовали пожарные, и сейчас продолжается ликвидация пожара. В результате инцидента несколько человек получили серьезные травмы и один погиб. Эксперты расследуют обстоятельства аварии", — прокомментировали инцидент в MOL Group.

В то же время другие СМИ сообщают, что погибших может быть больше одного. Пока официально эта информация не подтверждалась.

Городской голова Тисауйвароша сообщил, что нет необходимости в дополнительных мерах по безопасности для жителей.

MOL Group — это венгерская многонациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Будапеште. Занимается добычей, очисткой, сбытом и распространением нефтехимической продукции, генерированием электроэнергии и трейдерством. Сеть компании насчитывает, в частности почти 2000 станций дорожного сервиса в девяти странах.

Напомним, что 22 октября 2025 года в Словакии на Братиславском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), принадлежащем венгерской группе MOL, вспыхнул пожар.

