На заводі найбільшої нафтогазової компанії Угорщини MOL пролунав вибух: є загибла

На підприємстві Olefin 1 у Тісауйвароші найбільшої нафтогазової компанії MOL Group стався вибух. Внаслідок інциденту відомо про одного загиблого.

Вибух стався під час перезапуску заводу на об'єкті Mol Petrolkémia. Також відомо про сімох поранених. Про це повідомляє видання Index.

Наразі пожежа була локалізована, триває її ліквідація.

Прем'єр-міністр Петар Мадяр повідомив, що на місце події прибули міністр енергетики Іштван Капітань і президент та генеральний директор MOL Жолт Гернаді.

"Під час перезапуску заводу Olefin 1 на об'єкті Mol Petrolkémia у Тісауйвароші стався вибух. Пожежу локалізували пожежники, і наразі триває ліквідація пожежі. Внаслідок інциденту кілька людей отримали серйозні травми та один загибель. Експерти розслідують обставини аварії", — прокоментували інцидент у MOL Group.

Водночас інші ЗМІ повідомляють, що загиблих може бути більше одного. Наразі офіційно ця інформація не підтверджувалась.

Міський голова Тісауйвароша повідомив, що немає необхідності у додаткових заходах з безпеки для мешканців.

MOL Group — це угорська багатонаціональна нафтогазова компанія зі штаб-квартирою у Будапешті. Займається видобутком, очищенням, збутом і розповсюдженням нафтохімічної продукції, генеруванням електроенергії та трейдерством. Мережа компанії налічує, зокрема майже 2000 станцій дорожнього сервісу в дев’ятьох країнах.

Нагадаємо, що 22 жовтня 2025 року у Словаччині на Братиславському нафтопереробному заводі (НПЗ), що належить угорській групі MOL, спалахнула пожежа.

