Лісові пожежі в Греції: туристів евакуюють морем з курортів (відео)

У Греції сотні людей евакуйовано через пожежу. На півночі країни горить курортний регіон Халкідікі. Вогонь наблизився до пляжів і охопив курортні селища.

На півночі Греції розпочалася евакуація з курортів. 13 серпня туристи та місцеві жителі залишали села в регіоні Халкідікі суходолом і морем, оскільки лісова пожежа, роздувана сильним вітром, охопила будинки та дерева поблизу курорту в розпал туристичного сезону. Фокус зібрав усю відому інформацію.

Цього літа по всій Європі аномальна спека посилила посуху, вичерпала запаси води та висушила рослинність, що сприяло безпрецедентному поширенню лісових пожеж в Іспанії, Франції, Греції та інших країнах.

У Греції, у приморському місті Сівірі, сотні людей евакуювали через пожежу. Туристів і місцевих жителів евакуювали на човнах, поки буквально за їхніми спинами вже горів ліс і курортні вілли.

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Одна подружня пара розповіла, що їхній будинок згорів дотла, а вони встигли врятуватися разом із собакою, але втратили абсолютно все.

Прикордонна служба повідомила, що майже 500 осіб було евакуйовано на човнах із Сівірі, розташованого на мальовничому півострові з лісами, оливковими гаями та пляжами на південь від другого за величиною міста Греції, Салонік.

Сотні людей евакуйовано через пожежу Фото: Соцсети

В операції брали участь патрульні та пожежні катери, а також рибальські судна.

Наразі всіх мешканців та відпочивальників у цьому районі врятовано, повідомлень про постраждалих немає. Район залишився без електроенергії, також повідомляється про проблеми з водопостачанням.

Понад 140 пожежників було залучено до боротьби з вогнем, що вирує по обидва боки головної дороги від Сивірі до міста Кассандрія. Також було задіяно дев'ять літаків і сім вертольотів. Гасити лісові пожежі допомагають навіть 12 рятувальників із Молдови, які перебували в Греції в рамках програми підготовки європейських пожежників.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Рятувальники зазначають, що пожежа знищує курортні селища і розгорається неконтрольовано.

Журналісти з'ясували, що пожежа почалася, коли через сильний вітер впав електричний стовп, а іскри підпалили суху траву. За лічені хвилини пожежа в Греції охопила курортні селища, було оголошено евакуацію. Сотні людей були евакуйовані морем, оскільки дороги в регіоні стали непрохідними через лісову пожежу.

Також Фокус розповідав про лісові пожежі на Криті. Там вогонь вирує поблизу курортного міста Ретімно. Тисячі людей евакуювали на човнах.

Нагадаємо, що масштабні лісові пожежі у Франції та Іспанії змусили понад 280 тисяч місцевих жителів і туристів терміново покинути свої домівки та готелі.