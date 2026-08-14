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Лесные пожары в Греции: туристов эвакуируют по морю с курортов (видео)

эвакуация туристов по морю в греции
Пожар в Греции охватил курортные поселки | Фото: Соцсети

Сотни людей в Греции эвакуированы из-за пожара. На севере страны горит куротный регион Халкидики. Огонь подобрался к пляжам и охватил курортные поселки.

На севере Греции началась эвакуация с курортов. 13 августа туристы и местные жители покидали деревни в регионе Халкидики по суше и по морю, поскольку лесной пожар, раздуваемый сильным ветром, охватил дома и деревья возле курорта в разгар туристического сезона. Фокус собрал все, что известно.

По всей Европе этим летом аномальная жара усилила засуху, истощила запасы воды и высушила растительность, что способствовало беспрецедентному распространению лесных пожаров в Испании, Франции, Греции и других странах.

В Греции, в приморском городе Сивири, сотни людей эвакуировали из-за пожара. Туристов и местных жителей эвакуировали на лодках, пока буквально за их спинами уже горел лес и курортные виллы.

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Одна семейная пара рассказала, что их дом сгорел дотла, а они успели спастись вместе с собакой, но потеряли абсолютно все.

Береговая охрана сообщила, что почти 500 человек были эвакуированы на лодках из Сивири, расположенного на живописном полуострове с лесами, оливковыми рощами и пляжами к югу от второго по величине города Греции, Салоников.

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Сотни людей эвакуированы из-за пожара
Фото: Соцсети

В операции участвовали патрульные и пожарные катера, а также рыболовецкие суда.

На данный момент все жители и отдыхающие в этом районе спасены, сообщений о пострадавших нет. Район остался без электричества, также сообщается о проблемах с водоснабжением.

Более 140 пожарных были направлены на борьбу с огнем, бушующим по обеим сторонам главной дороги из Сивири в город Кассандрея. Также были задействованы девять самолетов и семь вертолетов. Помогают тушить лесные пожары даже 12 спасателей из Молдовы, которые были в Греции в рамках программы подготовки европейских пожарных.

лесные пожары греция халкидики эвакуация туристов
Фото: Соцсети
лесные пожары греция халкидики эвакуация туристов
Фото: Соцсети
лесные пожары греция халкидики эвакуация туристов
Фото: Соцсети
лесные пожары греция халкидики эвакуация туристов
Фото: Соцсети
лесные пожары греция халкидики эвакуация туристов
лесные пожары греция халкидики эвакуация туристов
лесные пожары греция халкидики эвакуация туристов
лесные пожары греция халкидики эвакуация туристов

Спасатели отмечают, что пожар уничтожает курортные поселки и разгорается неконтролируемо.

Журналисты выяснили, что пожар начался, когда от сильного ветра упал электрический столб, а искры подожгли сухую траву. За считанные минуты пожар в Греции охватил курортные поселки, была объявлена эвакуация. Сотни людей были эвакуированы по морю, так как дороги в регионе стали непроездными из-за лесного пожара.

Также Фокус рассказывал о лесных пожарах на Крите. Там огонь бушует у курортного города Ретимно. Тысячи людей вывезли на лодках.

Напомним, масштабные лесные пожары во Франции и Испании вынудили более 280 тысяч местных жителей и туристов срочно покинуть свои дома и отели. 