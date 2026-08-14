Лесные пожары в Греции: туристов эвакуируют по морю с курортов (видео)

Сотни людей в Греции эвакуированы из-за пожара. На севере страны горит куротный регион Халкидики. Огонь подобрался к пляжам и охватил курортные поселки.

На севере Греции началась эвакуация с курортов. 13 августа туристы и местные жители покидали деревни в регионе Халкидики по суше и по морю, поскольку лесной пожар, раздуваемый сильным ветром, охватил дома и деревья возле курорта в разгар туристического сезона. Фокус собрал все, что известно.

По всей Европе этим летом аномальная жара усилила засуху, истощила запасы воды и высушила растительность, что способствовало беспрецедентному распространению лесных пожаров в Испании, Франции, Греции и других странах.

В Греции, в приморском городе Сивири, сотни людей эвакуировали из-за пожара. Туристов и местных жителей эвакуировали на лодках, пока буквально за их спинами уже горел лес и курортные виллы.

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Одна семейная пара рассказала, что их дом сгорел дотла, а они успели спастись вместе с собакой, но потеряли абсолютно все.

Береговая охрана сообщила, что почти 500 человек были эвакуированы на лодках из Сивири, расположенного на живописном полуострове с лесами, оливковыми рощами и пляжами к югу от второго по величине города Греции, Салоников.

Сотни людей эвакуированы из-за пожара Фото: Соцсети

В операции участвовали патрульные и пожарные катера, а также рыболовецкие суда.

На данный момент все жители и отдыхающие в этом районе спасены, сообщений о пострадавших нет. Район остался без электричества, также сообщается о проблемах с водоснабжением.

Более 140 пожарных были направлены на борьбу с огнем, бушующим по обеим сторонам главной дороги из Сивири в город Кассандрея. Также были задействованы девять самолетов и семь вертолетов. Помогают тушить лесные пожары даже 12 спасателей из Молдовы, которые были в Греции в рамках программы подготовки европейских пожарных.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Спасатели отмечают, что пожар уничтожает курортные поселки и разгорается неконтролируемо.

Журналисты выяснили, что пожар начался, когда от сильного ветра упал электрический столб, а искры подожгли сухую траву. За считанные минуты пожар в Греции охватил курортные поселки, была объявлена эвакуация. Сотни людей были эвакуированы по морю, так как дороги в регионе стали непроездными из-за лесного пожара.

Также Фокус рассказывал о лесных пожарах на Крите. Там огонь бушует у курортного города Ретимно. Тысячи людей вывезли на лодках.

Напомним, масштабные лесные пожары во Франции и Испании вынудили более 280 тысяч местных жителей и туристов срочно покинуть свои дома и отели.