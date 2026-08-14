Відразу два чорні сонця: у NASA опублікували найгарніше фото сонячного затемнення

12 серпня 2026 року Місяць повністю закрив Сонце, і по всьому світу було зроблено мільйони вражаючих фотографій. Але в NASA опублікували лише один знімок.

12 серпня найщасливішими 15 мільйонами людей у світі виявилися ті, хто мешкав у вузькій смузі довжиною приблизно 8208 км і шириною 290 км, що простягалася через Гренландію, потім Ісландію, потім Іспанію, а потім — крихітний шматочок Португалії. Ця смуга була зоною повного сонячного затемнення — першого, видимого з Європи за останні 27 років. NASA поділилася вражаючими фотографіями цієї рідкісної астрономічної події.

Затемнення тривало недовго — усього 4,4 години, після чого нарешті зникло у водах Середземного моря. Але воно залишило незабутнє враження — і продовжуватиме його залишати завдяки незліченним астрономам і звичайним людям, які фотографували цю подію звичайними камерами, у великих обсерваторіях і навіть на супровідному літаку НАСА.

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Знімок Руйю Чжана опублікували в NASA Фото: solar-system

На знімку Руйю Чжана зафіксовано два повні сонячні затемнення, які спостерігалися з Сарагоси, Іспанія: одне — над собором-базилікою Богоматері Столпа, а інше — відбивалося в річці Ебро.

На кілька миттєвостей Іспанія стала свідком першого великого повного сонячного затемнення з 1905 року.

"Спостерігачі повного затемнення можуть відчути прохолоду в повітрі, почути тишу в голосі птахів, почути щебетання комах і відчути загальне хвилювання", — йдеться в повідомленні.

У NASA зазначили, що "настав час сяйва корони", оскільки яскравий диск Сонця закритий Місяцем. Окрім інших причин дослідження затемнень, вони допомагають вченим зрозуміти, чому корона на мільйони градусів гарячіша за поверхню Сонця. Зацікавлені громадяни можуть зробити свій внесок у ці дослідження, фіксуючи реакцію дикої природи, роблячи знімки корони та відстежуючи температуру повітря й хмарність.

Нагадаємо, що Фокус розповідав, де в Україні можна було спостерігати затемнення, хоч воно й було неповним.

Сотні тисяч туристів з’їхалися до найбільших європейських міст, щоб побачити перше в цьому столітті повне сонячне затемнення. Різкий "бум" туризму спричинив різке зростання цін на проживання в готелях.