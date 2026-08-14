Сразу два черных солнца: в NASA показали самое красивое фото солнечного затмения

12 августа 2026 года Луна полностью закрыла солнце и по всему миру были сделаны миллионы впечатляющих фото. Но в NASA опубликовали только один снимок.

12 августа самыми удачливыми 15 миллионами человек в мире оказались те, кто жил в узкой полосе длиной приблизительно 8208 км и ширину 290 км, простирающейся через Гренландию, затем Исландию, затем Испанию, затем крошечный кусочек Португалии. Эта полоса представляла собой полосу полного солнечного затмения — первого, видимого из Европы за 27 лет. NASA поделились впечатлящим фото это редкого астрономического события.

Затмение длилось недолго, всего 4,4 часа, прежде чем наконец погасло в водах Средиземного моря. Но оно оставило неизгладимое впечатление — и будет продолжать его оставлять, благодаря бесчисленным астрономам и обычным людям, которые фотографировали это событие обычными камерами, в больших обсерваториях и даже на самолете сопровождения НАСА.

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Снимок Руйю Чжана опубликовали в NASA Фото: NASA

На снимке Руйю Чжана запечатлены два полных солнечных затмения, наблюдавшиеся из Сарагосы, Испания: одно над собором-базиликой Богоматери Столпа, а другое отражалось в реке Эбро.

На несколько мгновений Испания стала свидетелем первого крупного полного солнечного затмения с 1905 года.

"Наблюдатели полного затмения могут почувствовать прохладу в воздухе, услышать тишину в голосе птиц, услышать щебетание насекомых и ощутить общий трепет", — сказано в сообщении.

В NASA отметили, что "настало время сияния короны", поскольку яркий диск Солнца закрыт Луной. Среди прочих причин изучения затмений, они помогают ученым понять, почему корона на миллионы градусов горячее поверхности Солнца. Заинтересованные граждане могут внести свой вклад в эти исследования, регистрируя реакцию дикой природы, делая снимки короны и отслеживая температуру воздуха и облачность.

Напомним, Фокус рассказывал, где можно было видеть затмение в Украине, хоть оно было и неполным.

Сотни тысяч туристов съехались в крупнейшие европейские города, чтобы увидеть первое в этом столетии полное солнечное затмение. Резкий "бум" туризма привел к резкому скачку цен на проживание в отелях.