Пасажир ледь не випав із літака через розбитий ілюмінатор: стало відомо, як сталася аварія

Інцидент стався 10 липня під час рейсу з Греції до Німеччини. Відразу після зльоту вікно розбилося, і 61-річного Любішу Каровича почало буквально висмоктувати з салону. Його голова та права рука звисали назовні — на швидкості 600 км/год і висоті близько 4500 метрів, поки його дружина намагалася його втримати.

Літак експлуатувала дочірня компанія Ryanair — Malta Air. І тепер, після розслідування, стало зрозуміло, чому розбився ілюмінатор, що ледь не призвело до загибелі пасажира, пише BILD.

Пасажира ледь не витягнуло з літака

Частини двигуна впали на скло. Про це повідомили слідчі Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) у звіті, опублікованому 13 серпня.

Згідно зі звітом, від двигуна відламалася лопать, розкидавши уламки. Це пошкодило фюзеляж літака в кількох місцях, зокрема й ілюмінатор. Слідчі виявили всередині двигуна останки птахів, що дозволяє припустити, що літак міг зіткнутися з птахами під час зльоту.

Голову та праве плече сербського громадянина Любіші Каровича викинуло з ілюмінатора літака, внаслідок чого він отримав "серйозні травми та перебуває у стані шоку".

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У NTSB заявили, що під час набору висоти на рейсі з Салонік до Меммінгена "сталася поломка лопатки вентилятора правого двигуна № 2".

Екіпаж вирішив повернутися до SKG [Міжнародний аеропорт Салоніки], де здійснив успішну посадку.

У дні після інциденту грецька влада "повністю доручила розслідування Національній раді з безпеки на транспорті".

У документі також детально викладено хронологію подій, надану екіпажем, який заявив, що під час набору висоти отримав попередження про "сильну вібрацію" двигуна.

У відповідь вони зменшили потужність двигуна та провели низку перевірок. Коли вібрації припинилися, екіпаж продовжив набирати висоту в режимі автопілота, йдеться у звіті.

Однак потім вібрації двигуна посилилися, і екіпаж почув гучний вибух, що змусило їх оголосити аварійну ситуацію та розпочати зниження.

Одна зі стюардес розповіла, що потім помітила, як пасажири кликали на допомогу після того, як один із них "частково застряг у пошкодженому вікні салону", при цьому вікно повністю відсутнє.

У звіті зазначено, що в травні цього року двигун пройшов ультразвукову діагностику, яка не виявила жодних несправностей.

Голова Ryanair Майкл О'Лірі раніше припустив, що причиною інциденту могло стати "пошкодження двигуна сторонніми предметами".

Інцидент, що стався 10 липня, облетів увесь світ. Серба Любіша Каровича доставили до лікарні в Салоніках. Чоловік, якого ледь не викинуло з літака, отримав травми шиї та плеча, а також опіки. Його права рука, не захищена нічим, висіла на відкритому повітрі на висоті тисяч метрів над землею й зазнала сильного обмороження.

Карович ледь не опинився за бортом літака

Його дружина та ще двоє пасажирів утримували його в салоні.

"Жінка, що стояла поруч із ним, тримала його за руку, а я п’ять хвилин тягнула його за ноги", — розповіла його дружина Світлана Максимович. Вона супроводжувала чоловіка у діловій поїздці до Німеччини.

Любіш Карович отримав не лише фізичні травми, він тремтить щоразу, коли повз пролітає літак.

У інциденті брав участь літак Boeing 737-800. Рейс із Греції до Німеччини виконувала компанія Malta Air, дочірня компанія Ryanair.

Нагадаємо, "Фокус" писав про інцидент на борту літака Ryanair і про те, що Карович міг загинути. Подібні випадки вже траплялися.

При цьому компанія Ryanair не висловила співчуття та не запропонувала компенсацію чоловікові, якого ледь не витягнуло в ілюмінатор Boeing 737 під час польоту з Греції до Німеччини. Єдине, що турбувало авіакомпанію, — це перебронювання квитків на наступний рейс.