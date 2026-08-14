Пассажир чуть не выпал из самолета через разбитый иллюминатор: стало известно, как случилась авария

Инцидент произошел 10 июля на рейсе из Греции в Германию. Сразу после взлета окно разбилось и 61-летнего Любишу Каровича начало буквально высасывать из салона. Его голова и правая рука свисали наружу – на скорости 600 км/ч и высоте около 4500 метров, пока его жена пыталась его удержать.

Самолет эксплуатировался дочерней компанией Ryanair, Malta Air. И теперь, после расследования, стало ясно, почему разбился иллюминатор, что едва не привело к гибели пассажира, пишет BILD.

Пассажира едва не вытянуло из самолета

Части двигателя ударились о стекло. Об этом сообщили следователи Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) в отчете, опубликованном 13 августа.

Согласно отчету, от двигателя отломилась лопасть, разбросав обломки. Это повредило фюзеляж самолета в нескольких местах, в том числе и окно. Следователи обнаружили внутри двигателя останки птиц, что позволяет предположить, что самолет мог столкнуться с птицами во время взлета.

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Голову и правое плечо сербского гражданина Любиши Каровича выбросило из окна самолета, в результате чего он получил "серьезные травмы и находится в состоянии шока".

В NTSB заявили, что во время набора высоты на рейсе из Салоников в Мемминген "произошла поломка лопатки вентилятора правого двигателя № 2".

Экипаж принял решение вернуться в SKG [Международный аэропорт Салоники], где совершил благополучную посадку.

В дни после инцидента греческие власти "полностью делегировали расследование Национальному совету по безопасности на транспорте".

В документе также подробно изложена хронология событий, предоставленная экипажем, который заявил, что во время набора высоты получил предупреждение о "сильной вибрации" двигателя.

В ответ они снизили мощность двигателя и провели ряд проверок. Когда вибрации прекратились, экипаж продолжил набор высоты в режиме автопилота, говорится в отчете.

Однако затем вибрации двигателя усилились, и экипаж услышал громкий хлопок, что побудило их объявить аварийную ситуацию и начать снижение.

Одна из бортпроводниц рассказала, что затем заметила, как пассажиры зовут на помощь после того, как один из них "частично застрял в поврежденном окне салона", при этом окно полностью отсутствовало.

В отчете говорится, что в мае этого года двигатель прошел ультразвуковую диагностику, которая не выявила никаких неисправностей.

Глава Ryanair Майкл О'Лири ранее предположил, что причиной инцидента могло стать "повреждение двигателя посторонними предметами".

Инцидент, произошедший 10 июля, облетел весь мир. Серб Любиш Карович был доставлен в больницу в Салониках. Мужчина, которого едва не выбросило из самолета, получил травмы шеи и плеча, а также ожоги. Его правая рука без защиты висела на открытом воздухе на высоте тысяч метров над землей и получила сильное обморожение.

Карович едва не оказался за бортом самолета

Его жена и двое других пассажиров удерживали его в салоне.

"Женщина рядом с ним держала его за руку, я пять минут тянула его за ноги", — рассказала его жена Светлана Максимович. Она сопровождала мужа в деловой поездке в Германию.

Любиш Карович получил не только физические травмы, он дрожит всякий раз, когда мимо пролетает самолет.

В инциденте участвовал Boeing 737-800. Рейс из Греции в Германию выполняла компания Malta Air, дочерняя компания Ryanair.

Напомним, Фокус писал об инциденте на борту самолета Ryanair и о том, что Карович мог погибнуть. Подобные случаи уже происходили.

При этом компания Ryanair не выразила соболезнования и не предложила компенсацию мужчине, которого едва не вытянуло в иллюминатор Boeing 737 во время полета из Греции в Германию. Единственное, что беспокоило авиакомпанию, — это перебронирование билетов на следующий рейс.