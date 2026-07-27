Интересовали билеты, а не сочувствие: компания проигнорировала мужчину, которого высосало в иллюминатор

Компания Ryanair не выразила соболезнования и не предложила компенсацию мужчине, которого едва не вытянуло в иллюминатор Boeing 737 во время полета из Греции в Германию, сообщили СМИ. Единственное, что беспокоило авиакомпанию, — это перебронирование билетов на следующий рейс. Что произошло после инцидента с самолетом на высоте 6 тысяч метров?

Пострадавший в результате инцидента на борту самолета Boeing 737 получил единственное электронное письмо от Ryanair, в котором речь шла о перебронировании билета, сообщило издание La Dbible со ссылкой на сербское издание Nova и другие источники. 61-летнего Любиша Каровича, который 10 июля летел из греческих Салоник в немецкий город Мемминген, вытащило в иллюминатор после внезапной разгерметизации. На видео с места происшествия показали выбитый иллюминатор и мужчину, который без сознания находился в кресле самолета. СМИ сообщили, что Любиш получил ожоги, обморожения и травму шеи. При этом его спас не персонал Ryanair, а жена Светлана, сидевшая в соседнем ряду, и еще двое пассажиров.

Відео дня

Инцидент в самолете — история мужчины, которого затянуло в иллюминатор

СМИ пообщались с пострадавшим и его женой. Во время разговора мужчина был в шейном корсете, который ему надели врачи, и сообщили, что восстановление может занять шесть недель и, вероятно, придется делать операцию. Между тем представители авиакомпании Ryanair заверили, что внимательно следят за безопасностью полётов и поддерживают связь с пострадавшим: Любиш Карович заявил, что получил электронное письмо, в котором не было слов соболезнования и каких-либо объяснений.

Инцидент в самолете — Любиш Карович и Светлана, пострадавшие от Ryanair Фото: Скриншот

Во время беседы с журналистами Любиш ещё раз рассказал о подробностях инцидента в самолёте. Выяснилось, что после разгерметизации его наполовину вытащило из самолёта, и он потерял сознание. Жена Светлана, увидев, что происходит, схватила его за ноги и подумала, что готова умереть вместе с мужем. Самолет тем временем вернулся в Салоники, а в аэропорту уже были врачи, которые оказали первую помощь. Что касается единственного письма от Ryanair, то выяснилось, что его получил не Любиш, а его сын, который бронировал билеты. Все, что интересовало компанию, — это перебронирование, возмущенно заметил пострадавший.

"Никто из компании не связался со мной напрямую, даже не позвонил, чтобы выразить какую-либо озабоченность", — сказал он.

Инцидент в самолете — подробности происшествия на рейсе Ryanair

В материале поясняется, что супруги обратились к адвокату, который будет добиваться компенсации и требовать наказания для виновных. Между тем Ryanair прокомментировала инцидент, заявив, что компания "очень довольна стандартами безопасности своего флота" и что она работает "в соответствии с самыми высокими стандартами европейских авиационных правил". Также есть утверждение о том, что "Ryanair активно поддерживал контакт с Любишем и Светланой после инцидента".

"В Ryanair намерены провести полное независимое расследование. У нас есть люди на местах, которые активно помогают", — уточнили в Национальном совете по безопасности на транспорте США (NTSB).

Отметим, что Фокус писал об инциденте в самолете, в результате которого пострадал 61-летний пассажир из Сербии. Инцидент произошел в 5:55 10 июля, когда Boeing 737 поднялся на высоту 6 тыс. м. Мужчину затянуло в иллюминатор, но его спасли, подхватив за ноги и втянув внутрь.

Напоминаем, что 8 июля стало известно о таинственном исчезновении самолета "Аэрофлота", летевшего над Аравийским полуостровом.