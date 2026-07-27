Питали про квитки і не співчували: авіакомпанія зігнорувала пасажира, якого висмоктало в ілюмінатор

Компанія Ryanair не висловила співчуття та не запропонувала компенсацію чоловіку, якого ледь не висмоктало в ілюмінатор Boeing 737 під час польоту з Греції в Німеччину, розповіли медіа. Єдине, що турбувало авіакомпанію — це перебронювання квитків на наступний рейс. Що сталось після інциденту з літаком на висоті 6 тисяч метрів?

Постраждалий від подій в літаку Boeing 737 отримав єдиний електронний лист від Ryanair, у якому ішлося про перебронювання квитка, написало медіа La Dbible за матеріалами сербського видання Nova та інших. 61-річного чоловіка Любіша Каровича, який 10 липня летів з грецьких Салонік у німецьке місто Меммінген, витягнуло в ілюмінатор після раптової розгерметизації. На відео з місця подій показали вибитий ілюмінатор, та чоловіка, який без свідомості перебував у кріслі літака. Медіа написало, що Любіш отримав опіки, обмороження травми шиї. При цьому його врятував не персонал Ryanair, а дружина Світлана, яка сиділа в сусідньому ряду, та ще двоє пасажирів.

Відео дня

Інцидент в літаку — історія чоловіка, якого затягнуло в ілюмінатор

Медіа поспілкувалось з постраждалим та його дружиною. Під час розмови чоловік носив шийний корсет, яку йому вдягнули лікарі та повідомили, що відновлення може тривати шість тижнів і, ймовірно, доведеться робити операцію. Тим часом представники авіакомпанії Ryanair запевнили, що пильно стежать за безпекою польотів і контактують з потерпілим: Любіш Карович заявив, що отримав електронний лист, у якому не було слів співчуття та якихось пояснень.

Інцидент в літаку — Любіш Карович та Світлана, які постраждали від Ryanair Фото: Скриншот

Під час розмови з журналістами Любіш ще раз описав деталі інциденту в літаку. З'ясувалось, що після розгерметизації його наполовину витягнуло з літака і він втратив свідомість. Жінка Світлана, коли побачила, що коїться, вхопила його за ноги і подумала, що готова померти разом з чоловіком. Літак тим часом повернувся у Салоніки, а на летовище вже були лікарі, які надали першу допомогу. Щодо єдиного листа з Ryanair, то з'ясувалось, що отримав не Любіш, а його син, який бронював квитки. Все, що цікавило компанію, — це перебронювання, обурено зауважив потерпілий.

"Ніхто з компанії не зв’язався зі мною безпосередньо, навіть не зателефонував, щоб висловити будь-яке занепокоєння", — сказав він.

Інцидент в літаку — деталі пригоди у Ryanair

У матеріалі пояснюється, що подружжя звернулось до адвоката, який боротиметься за компенсацію та вимагатиме порання для відповідальних. Тим часом Ryanair прокоментувала інцидент, заявивши, що компанія "дуже задоволена стандартами безпеки свого флоту" і й що вона працює "за найвищими стандартами європейських авіаційних правил". Також є теза про те, що "Ryanair активно підтримував контакт з Любішою та Світланою після інциденту".

"У Ryanair збираються провести повне незалежне розслідування. У нас є люди на місцях, які активно допомагають", — уточнили у Національній раді з безпеки на транспорті США (NTSB).

Зазначимо, Фокус писав про інцидент в літаку, від якого постраждав 61-річний пасажир з Сербії. Подія сталась о 5:55 10 липня, коли Boeing 737 піднявся на висоту 6 тис. м. Чоловіка затягнуло в ілюмінатор, але його врятували, схопивши на ноги та втягнувши всередину.

Нагадуємо, 8 липня стало відомо про таємниче зникнення літака "Аерофлоту", який летів над Аравійським півостровом.