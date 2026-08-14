США перевіряють союзників по НАТО на ідеологічну лояльність до політики Трампа — Bloomberg

Перш ніж скорочувати військові ресурси для НАТО, у США вирішили перевірити, наскільки союзники по Альянсу лояльні до політики американського президента Дональда Трампа.

Білий дім розіслав членам НАТО документ із запитаннями, відповіді на які мають продемонструвати рівень підтримки політики, що проводить глава Білого дому, повідомляє Bloomberg.

Цей документ побічно торкається численних питань, які спричинили розбіжності між Вашингтоном та його союзниками по НАТО, зокрема стосовно атак США на Іран, операцію із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро та прагнення Європи передати оборонні контракти місцевим фірмам.

Серед питань є, наприклад, такі: "Чи надавала країна публічну підтримку зовнішній політиці США? Які "обмеження" країна запровадила щодо використання американськими військовими своїх баз?"

Відео дня

Також США цікавляться, чи витрачають країни кошти на американських підрядників у сфері оборони та чи висловлювали вони публічну незгоду з правилами, які "перешкоджають" укладанню контрактів з американськими фірмами.

"Чи продемонструвала країна відповідність підходу США до принципу „рішуче, чітко і спокійно“?" — запитується у листі.

У свою чергу, члени НАТО розглядають такі дії як спробу силою змусити їх дотримуватися тієї ж ідеології в обмін на захист з боку США. Зокрема, вони вважають, що безпека в обмін на лояльність підриває відносини, які склалися між НАТО та США після Другої світової війни і ґрунтувалися на американських гарантіях попри існуючі політичні розбіжності.

Раніше у Трампа вже намагалися посилити праві сили в таких країнах, як Німеччина та Угорщина, одночасно пропонуючи додаткові війська після перемоги бажаного кандидата на президентських виборах у Польщі.

Як зазначає ресурс, цей опитувальник з’явився через кілька тижнів після того, як США вирішили переглянути свою присутність у країні, і перевірка триватиме до грудня.

НАТО вже готується до значного скорочення американської підтримки, зокрема військ, дислокованих у Європі, та військових ресурсів, які США могли б направити у разі нападу.

Нагадаємо, українські військові "розгромили" бронетанкову дивізію США під час навчань НАТО в Німеччині.

Також повідомлялося, що Трамп запровадить "рейтингову систему" для союзників НАТО.