США проверяют союзников по НАТО на идеологическую лояльность политике Трампа — Bloomberg

Прежде, чем сокращать военные ресурсы для НАТО, в США решили проверить, насколько союзники по Альянсу лояльны к политике американского президента Дональда Трампа.

Белый дом разослал членам НАТО документ с вопросами, ответы на которые должны продемонстрировать уровень поддержки политики, проводимой главой Белого дома, сообщает Bloomberg.

Документ косвенно затрагивает многочисленные вопросы, которые разделили Вашингтон и его союзников по НАТО, включая атаки США на Иран, операцию по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и стремление Европы передать оборонные контракты местным фирмам.

Среди вопросов есть, например, такие: "Оказывала ли страна публичную поддержку внешней политике США? Какие "ограничения" страна ввела в отношении использования американскими военными своих баз?"

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Также США интересуются, тратят ли страны деньги на американских оборонных подрядчиков и выражали ли они публичное несогласие с правилами, которые препятствуют" заключению контрактов с американскими фирмами.

"Продемонстрировала ли страна соответствие подходу США к принципу "сильно, ясно и спокойно"?" — спрашивается в письме.

В свою очередь члены НАТО рассматривают подобные действия как попытку силой заставить их придерживаться той же идеологии в обмен на защиту со стороны США.

В частности, они считают, что безопасность в обмен на лояльность подрывает отношения, которые сложились между НАТО и США после Второй мировой войны и были построены на американских гарантиях вопреки существующим политическим разногласиям.

Ранее у Трампа уже пытались усилить правые силы в таких странах, как Германия и Венгрия, одновременно предлагая дополнительные войска после победы предпочтительного кандидата на президентских выборах в Польше.

Как отмечает ресурс, этот опросник появился через несколько недель после того, как США решили пересмотреть свое присутствие в США, и инспекция продлится до декабря.

НАТО уже готовиться к значительному сокращению американской поддержки, включая войска, дислоцированные в Европе, и военные ресурсы, которые США могли бы направить в случае нападения.

Напомним, украинские военные "разгромили" бронетанковую дивизию США во время учений НАТО в Германии.

Также сообщалось, что Трамп введет "рейтинговую систему" для союзников НАТО.