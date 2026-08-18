У Москві раптовий блекаут, майже по всій Росії відключився інтернет: що сталося
Відомо, що без світла залишилися Даниловський та Гагарінський райони, Замоскворіччя, а також станція метро "Октябрьська". Також повідомлялося про пожежу "на об'єкті" на вулиці Вавілова, через яку й стався блекаут.
Точно невідомо, у скількох районах російської столиці відключили електроенергію. За різними даними, світло зникло також у Хамовниках, а на Ленінському проспекті не працюють світлофори. "Фокус" зібрав усю відому інформацію.
Відвідувачів торгового центру "Гагарінський" евакуювали. Також з’явилося відео, на якому видно, як москвичі спускаються в метро по ескалатору, що зупинився.
У департаменті транспорту Москви повідомили, що на Калузько-Ризькій лінії метро було збільшено інтервали між поїздами. Через півгодини рух нібито повернувся до графіку.
Також росіяни скаржаться на масштабний збій у роботі Інтернету по всій Росії.
Сервіс Downdetector фіксує різке зростання кількості скарг на роботу "Ростелекому", "Мегафона", "Білайна", Discord, Steam, Telegram та інших сайтів. Скарги надходять із різних регіонів, найбільше — з Москви та Петербурга.
Деякі ЗМІ повідомили, що інтернет є лише "на Камчатці та на Чукотці".
За попередніми даними, причиною збою стало відключення електроенергії на телекомунікаційному вузлі ММТС-9 (або М9), розташованому на вулиці Бутлерова, 7. Це на південному заході Москви, там само, де розташований Гагарінський район.
У комплексі міського господарства Москви заявили, що відключення електроенергії було короткочасним. А інформацію, що поширюється в соціальних мережах "про наслідки інциденту", назвали недостовірною.
"У зв’язку з технологічним перемиканням джерел енергопостачання відбулося короткочасне відключення окремих споживачів у Гагарінському та низці інших районів", — йдеться у заяві.
Нагадаємо, що всю ніч на 18 серпня безпілотники масово атакували Московську область. Влада повідомляє про фіксацію щонайменше 620 дронів, які летіли в напрямку Москви та області. Пізніше там фіксували пожежі.
Крім того, вночі OSINT-канали повідомляли, що російська протиповітряна оборона, намагаючись відбити атаку , "вистрілила" по житловому багатоповерховому будинку.