В Москве внезапный блэкаут, почти по всей России отключился интернет: что произошло

Известно, что без света остались Даниловский и Гагаринский районы, Замоскворечье, а также станция метро "Октябрьская". Также сообщалось о пожаре "на объекте" на улице Вавилова из-за которого и произошел блэкаут.

Точно неизвестно, в скольких районах российской столицы отключили электричество. По разным данным свет пропал также в Хамовниках, а на Ленинском проспекте отключились светофоры. Фокус собрал все, что известно.

Посетителей торгового центра "Гагаринский" эвакуировали. Также появилось видео того, как москвичи спускаются в метро по застывшему эскалатору.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что на Калужско-Рижской линии метро были увеличены интервалы между поездами. Спустя полчаса движение якобы вошло в график.

Также россияне жалуются на масштабный сбой интернета по всей России.

Сервис Downdetector показывает резкий рост числа жалоб на работу Ростелекома, "Мегафона", "Билайна", Discord, Steam, телеграма и других сайтов. Жалобы поступают из разных регионов, больше всего — из Москвы и Петербурга.

Відео дня

Ряд СМИ сообщили, что интернет есть только "на Камчатке и на Чукотке".

Интернет пропал по всей России кроме двух регионов

Предварительно, причиной сбоя стало отключение электричества на телекоммуникационном узле ММТС-9 (или М9), расположенном на улице Бутлерова, 7. Это на юго-западе Москвы, там же, где Гагаринский район.

В комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что отключение электричества было кратковременным. А распространяемую в соцсетях информацию "о последствиях инцидента" назвали недостоверной.

"В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов", — говорится в заявлении.

Напомним, всю ночь на 18 августа беспилотники массированно атаковали Московскую область. Власти сообщают о фиксации как минимум 620 дронов, летевших в направлении Москвы и области. Позже там фиксировали пожары.

Кроме того, ночью OSINT-каналы сообщали, что российская противовоздушная оборона при попытке отразить атаку "отработала" по жилому многоэтажному дому.