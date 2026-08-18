У Москві стався раптовий блекаут, майже по всій Росії відключився інтернет: що сталося

Відомо, що без світла залишилися Даниловський та Гагарінський райони, Замоскворіччя, а також станція метро "Октябрьська". Також повідомлялося про пожежу "на об'єкті" на вулиці Вавілова, через яку й стався блекаут.

Точно невідомо, у скількох районах російської столиці відключили електроенергію. За різними даними, світло зникло також у Хамовниках, а на Ленінському проспекті не працюють світлофори. "Фокус" зібрав усю відому інформацію.

Відвідувачів торгового центру "Гагарінський" евакуювали. Також з’явилося відео, на якому видно, як москвичі спускаються в метро по ескалатору, що зупинився.

У департаменті транспорту Москви повідомили, що на Калузько-Ризькій лінії метро було збільшено інтервали між поїздами. Через півгодини рух нібито повернувся до графіку.

Також росіяни скаржаться на масштабний збій у роботі Інтернету по всій Росії.

Відео дня

Сервіс Downdetector фіксує різке зростання кількості скарг на роботу "Ростелекому", "Мегафона", "Білайна", Discord, Steam, Telegram та інших сайтів. Скарги надходять із різних регіонів, найбільше — з Москви та Петербурга.

Деякі ЗМІ повідомили, що інтернет є лише "на Камчатці та на Чукотці".

Інтернет зник по всій Росії, за винятком двох регіонів

За попередніми даними, причиною збою стало відключення електроенергії на телекомунікаційному вузлі ММТС-9 (або М9), розташованому на вулиці Бутлерова, 7. Це на південному заході Москви, там само, де розташований Гагарінський район.

У комплексі міського господарства Москви заявили, що відключення електроенергії було короткочасним. А інформацію, що поширюється в соціальних мережах "про наслідки інциденту", назвали недостовірною.

"У зв’язку з технологічним перемиканням джерел енергопостачання відбулося короткочасне відключення окремих споживачів у Гагарінському та низці інших районів", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що всю ніч на 18 серпня безпілотники масово атакували Московську область. Влада повідомляє про фіксацію щонайменше 620 дронів, які летіли в напрямку Москви та області. Пізніше там фіксували пожежі.

Крім того, вночі OSINT-канали повідомляли, що російська протиповітряна оборона, намагаючись відбити атаку , "вистрілила" по житловому багатоповерховому будинку.