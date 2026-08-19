"Немає складу злочину": в Угорщині закрили справу проти українських інкасаторів

Національна податкова служба Угорщини закрила кримінальну справу щодо українських інкасаторів, яких у березні затримали за підозрою у відмиванні грошей, конфіскувавши гроші та золото, які вони перевозили.

"У зв’язку з відсутністю складу злочину Національне податкове управління (NAV) припинило розслідування у справі "золотого конвою"! Відмивання грошей не було!" — повідомив адвокат інкасаторів "Ощадбанку" Лорант Горват.

Він додав, що NAV у своєму рішенні про припинення розслідування пояснило, що походження нібито невідомих готівкових коштів, золота та банкнот, зазначених у протоколі та вилучених під час обшуку, було встановлено – вони походили з міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ "Ощадбанк".

Горват зазначив, що це було підтверджено документально Raiffeisen Bank International AG.

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У рішенні про припинення розслідування також зазначено, що докази, отримані в ході кримінального провадження, підтвердили, що майно не є результатом злочину, його походження з’ясовано, і що в цій справі не було підозр щодо вчинення будь-якого іншого злочину, окрім відмивання грошей.

Нагадаємо, у березні 2026 року угорські силовики затримали два броньовані фургони за підозрою у відмиванні грошей. Хоча інкасатори мали всі документи при собі, і в них було зазначено, що вони офіційно перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кілограмів золота. Замовником був український державний "Ощадбанк", а відправником — банк Raiffeisen у Відні.

Уряд Віктора Орбана заявляв, що гроші нібито перевозили незаконно, що викликало підозри у відмиванні грошей. А в партії Орбана "Фідес" навіть заявляли, що це гроші для фінансування передвиборчої кампанії партії "Тіса" Петера Мадяра.

6 травня Угорщина повернула Україні гроші та цінності "Ощадбанку", які з моменту затримання інкасаторів залишалися в Угорщині.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі угорського видання Telex з’ясували, що до затримання українських інкасаторів із коштами "Ощадбанку" 5 березня поблизу Будапешта причетний тодішній прем’єр країни Віктор Орбан, який особисто видав це розпорядження.