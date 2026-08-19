"Нет состава преступления": в Венгрии закрыли дело против украинских инкассаторов

Национальная налоговая служба Венгрии прекратила уголовное дело в отношении украинских инкассаторов, которых в марте задержали по подозрению в отмывании денег, конфисковав деньги и золото, которые они перевозили.

"В связи с отсутствием состава преступления Национальное налоговое управление (NAV) прекратило расследование по делу "золотого конвоя"! Отмывания денег не было!" — сообщил адвокат инкассаторов "Ощадбанка" Лорант Горват.

Он добавил, что NAV в своем решении о прекращении расследования пояснило, что происхождение якобы неизвестных наличных средств, золота и банкнот, указанных в протоколе и изъятых во время обыска, было установлено – они происходили из межбанковской операции между Raiffeisen Bank International AG и АО "Ощадбанк".

Горват отметил, что это Raiffeisen Bank International AG подтвердил документально.

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В решении о прекращении расследования также указано, что доказательства, полученные в ходе уголовного производства, подтвердили, что имущество не является результатом преступления, его происхождение выяснено, и что в данном деле не подозревалось совершение какого-либо другого преступления, кроме отмывания денег.

Напомним, в марте 2026 года венгерские силовики задержали два бронированных фургона по подозрению в отмывании денег. Хоть у инкассаторов были все документы на руках и в них было указано, что они официально перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота. Заказчиком был украинский государственный "Ощадбанк", а отправителем – банк Raiffeisen в Вене.

Правительство Виктора Орбана заявляло, что деньги якобы перевозили незаконно, что вызвало подозрения в отмывании денег. А в партии Орбана "Фидес" даже заявляли, что это деньги для финансирования предвыборной кампании партии "Тиса" Петера Мадяра.

6 мая Венгрия вернула Украине деньги и ценности "Ощадбанка", которые с момента задержания инкассаторов оставались в Венгрии.

Напомним, журналисты-расследователи венгерского издания Telex выяснили, что к задержанию украинских инкассаторов со средствами "Ощадбанка" 5 марта возле Будапешта был причастен тогдашний премьер страны Виктор Орбан, который лично издал это распоряжение.