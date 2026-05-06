"В полном объеме": "Ощадбанк" показал деньги и ценности, которые вернули из Венгрии (фото)

6 мая "Ощадбанк" вернул средства и банковские ценности, которые в течение двух месяцев были задержаны на территории Венгрии. Речь идет о десятках миллионов долларов и евро, а также банковское золото, которые перевозились транзитом в Украину.

Об этом руководство Ощадбанка сообщило 6 мая на своей странице в Telegram. В частности, в заметке говорится, что сегодня банку удалось полностью вернуть все задержанные активы — 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота. Представители учреждения проверили состояние упаковки и подтвердили, что средства и ценности сохранены и не получили повреждений.

По словам, председателя правления "Ощадбанка" Юрий Кацион, задержание инкассаторской бригады и изъятие средств венгерской стороной было нарушением международных норм и принципов межгосударственного сотрудничества. И все же он отметил конструктивный подход Венгрии к урегулированию ситуации и подчеркнул, что передача средств состоялась в соответствии с европейскими практиками.

6 мая "Ощадбанк" показал деньги и ценности, которые вернули из Венгрии Фото: Ощадбанк

"Благодарны за поддержку в отстаивании законных интересов государственного банка Президенту Украины, Национальному банку Украины, Министерству иностранных дел Украины", — заявил он.

Кроме того, банк уточнил, что этот инцидент произошел в этом году 5 марта. В тот день на территории Венгрии были задержаны две инкассаторские машины Ощадбанка вместе с работниками службы инкассации. Они транспортировали средства и банковские металлы из Вены в Киев в рамках международного соглашения с австрийским банком. В целом, груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими таможенными процедурами ЕС.

Уже на следующий день, 6 марта, семь задержанных сотрудников вернулись в Украину, а 12 марта банку передали его инкассаторские автомобили.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Венгрия вернула Украине все средства и ценности, изъятые при задержании украинских инкассаторов в марте 2026 года. По его словам, активы уже в полном объеме находятся на территории Украины, и этот шаг стал важным для развития отношений между двумя государствами.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии — что известно об этом инциденте

Напомним, что в марте на территории Венгрии правоохранители остановили два инкассаторских автомобиля "Ощадбанка", в которых находились семь сотрудников учреждения. Украинская сторона сразу заявила, что речь идет о запланированной транспортировке наличности и банковских металлов в рамках сотрудничества между австрийским Raiffeisen Bank International и государственным банком Украины.

В то же время венгерские органы объясняли свои действия подозрениями в возможном незаконном перемещении значительных объемов наличности и золота. Также в рамках расследования высказывались предположения, что к организации перевозки мог быть причастен бывший высокопоставленный чиновник украинской разведки.

В "Ощадбанке" эти обвинения отвергли и отметили полную законность перевозки и отсутствие оснований для вмешательства со стороны венгерских властей. В банке требовали скорейшего освобождения задержанных работников и возвращения изъятых средств и имущества.

Хотя уже на следующий день всех семерых инкассаторов отпустили и они вернулись в Украину, транспорт и ценности оставались под контролем венгерской стороны. В частности, 10 марта премьер-министр Виктор Орбан подписал решение об аресте изъятых активов.

Кроме того, в конце апреля лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что вопрос возвращения активов "Ощадбанка", задержанных в Венгрии, будет рассматриваться уже после его возможного вступления в должность премьер-министра. Он отметил, что сейчас вокруг этого дела остается много неизвестных обстоятельств и противоречивой информации