"В повному обсязі": "Ощадбанк" показав гроші та цінності, які повернули з Угорщини (фото)

6 травня "Ощадбанк" повернув кошти та банківські цінності, які протягом двох місяців були затримані на території Угорщини. Йдеться про десятки мільйонів доларів і євро, а також банківське золото, які перевозилися транзитом до України.

Про це керівництво Ощадбанку повідомило 6 травня на своїй сторінці в Telegram. Зокрема, у дописі йдеться, що сьогодні банку вдалося повністю повернути всі затримані активи — 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота. Представники установи перевірили стан пакування та підтвердили, що кошти і цінності збережені та не зазнали пошкоджень.

За словами, голови правління "Ощадбанку" Юрій Каціон, затримання інкасаторської бригади та вилучення коштів угорською стороною було порушенням міжнародних норм і принципів міждержавної співпраці. Та все ж він відзначив конструктивний підхід Угорщини до врегулювання ситуації та наголосив, що передача коштів відбулася відповідно до європейських практик.

6 травня "Ощадбанк" показав гроші та цінності, які повернули з Угорщини Фото: Ощадбанк

"Вдячні за підтримку у відстоюванні законних інтересів державного банку Президенту України, Національному банку України, Міністерству закордонних справ України", — заявив він.

Крім того, банк уточнив, що цей інцидент стався цього року 5 березня. Того дня на території Угорщини було затримано дві інкасаторські автівки Ощадбанку разом із працівниками служби інкасації. Вони транспортували кошти та банківські метали з Відня до Києва в межах міжнародної угоди з австрійським банком. В цілому, вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень і чинних митних процедур ЄС.

Уже наступного дня, 6 березня, сім затриманих співробітників повернулися до України, а 12 березня банку передали його інкасаторські автомобілі.

До цього Володимир Зеленський заявив, що Угорщина повернула Україні всі кошти та цінності, вилучені під час затримання українських інкасаторів у березні 2026 року. За його словами, активи вже в повному обсязі перебувають на території України, і цей крок став важливим для розвитку відносин між двома державами.

Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині — що відомо про це інцидент

Нагадаємо, що у березні на території Угорщини правоохоронці зупинили два інкасаторські автомобілі "Ощадбанку," у яких перебували семеро співробітників установи. Українська сторона одразу заявила, що йдеться про заплановане транспортування готівки та банківських металів у межах співпраці між австрійським Raiffeisen Bank International і державним банком України.

Водночас угорські органи пояснювали свої дії підозрами у можливому незаконному переміщенні значних обсягів готівки та золота. Також у межах розслідування висловлювалися припущення, що до організації перевезення міг бути причетний колишній високопосадовець української розвідки.

В "Ощадбанку" ці звинувачення відкинули та наголосили на повній законності перевезення та відсутності підстав для втручання з боку угорської влади. У банку вимагали якнайшвидшого звільнення затриманих працівників і повернення вилучених коштів та майна.

Хоча вже наступного дня всіх сімох інкасаторів відпустили і вони повернулися до України, транспорт і цінності залишалися під контролем угорської сторони. Зокрема, 10 березня прем’єр-міністр Віктор Орбан підписав рішення про арешт вилучених активів.

Крім того, наприкінці квітня лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що питання повернення активів "Ощадбанку", затриманих в Угорщині, розглядатиметься вже після його можливого вступу на посаду прем’єр-міністра. Він зазначив, що наразі навколо цієї справи залишається багато невідомих обставин і суперечливої інформації