Вибухи на Північних потоках: підозрюваного українця затримали на зйомках фільму про цю ж подію

Володимира Ж. заарештували вже втретє за підозрою у причетності до підриву "Північних потоків" біля берегів Німеччини у 2022 році. Однак цього разу це сталося на знімальному майданчику фільму з Шоном Пенном та Едріеном Броуді в Хорватії.

Німецьке видання Legal Tribune Online повідомляє, що сюжет фільму "Зміїний острів" розгортається навколо групи українських водолазів, які діють під прикриттям і вирушають на небезпечну підводну місію на тлі ескалації конфлікту між Росією та Україною. Іронічно, що Володимира Ж., як досвідченого водолаза, нібито запросили в якості консультанта, а заарештували його прямо на знімальному майданчику.

Шон Пенн та Едрієн Броуді на зйомках у Хорватії

Режисером фільму є американець Даг Лайман; про сюжет поки що відомо небагато, але заявляється, що фільм нібито натхненний подіями, пов’язаними з підривом "Північних потоків" у 2022 році біля узбережжя Німеччини.

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Трилер із Шоном Пенном знімали в Загребі, а потім вирушили до Пули для зйомок підводних сцен.

Затримання Володимира Ж. 19 серпня ґрунтується на європейському ордері на арешт, виданому влітку 2024 року. У ньому українця звинувачують у співучасті в організації вибуху, антиконституційному саботажі, а також у знищенні споруд. Його екстрадують до Німеччини. Сам Володимир усе заперечує.

Це вже третя спроба затримання українця. Вперше німецькі слідчі спробували заарештувати Володимира Ж. на підставі європейського ордера на арешт влітку 2024 року в Польщі, де він тоді мешкав, але водолаз виїхав до України.

Восени 2025 року Володимир Ж., судячи з усього, повернувся з України до Варшави, і польська поліція його заарештувала, але до Німеччини його так і не екстрадували, оскільки суд перейшов до розгляду справи по суті й дійшов висновку, що трубопроводи були законною ціллю в рамках збройного конфлікту.

Вибухи на "Північних потоках" — що відомо

У ніч на 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", які з’єднували РФ і Німеччину по дну Балтійського моря, були зруйновані вибухами в нейтральних водах. Обидва газопроводи на той час не працювали, але були заповнені технічним газом.

Вибух на "Північному потоці"

Польща та Україна звинуватили у вибухах Росію, а Москва все заперечувала, заявивши, що має дані, які вказують "на західний слід в організації та здійсненні терористичних актів на "Північних потоках".

У лютому 2024 року датські правоохоронні органи закрили розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" через відсутність підстав для порушення кримінальної справи. Аналогічне рішення ухвалила й Швеція.

27 серпня 2025 року німецькі видання Die Zeit, ARD та Süddeutsche Zeitung опублікували розслідування, в якому зазначалося, що в Німеччині встановлено особи всіх підозрюваних у підриві "Північних потоків". Було видано ордери на арешт шести громадян України.

30 вересня 2025 року польська газета "Rzeczpospolita" повідомила, що в місті Прушкув затримали українця Володимира Журавльова, якого Німеччина підозрює у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік".

Сергія Кузнєцова, якого також підозрюють у підриві, затримали в Італії влітку 2025 року, а восени того ж року екстрадували до Німеччини. 1 липня 2026 року Федеральна прокуратура Німеччини офіційно висунула йому звинувачення: нібито саме він очолював групу з семи осіб, яка у вересні 2022 року підірвала трубопроводи на дні Балтійського моря.

Микола Катеринчук, український адвокат Кузнєцова, повідомив, що суд над Сергієм Кузнєцовим розпочнеться в німецькому Гамбурзі орієнтовно 26 жовтня.

Нагадаємо, що видання "Фокус" писало про попередні відомі подробиці підриву "Північного потоку", до якого, за даними слідчих, могли бути причетні українські спецслужби.