Взрывы на Северных потоках: подозреваемого украинца задержали на съемках фильма об этом же событии

Владимира Ж. арестовали уже в третий раз по подозрению в причастности к подрыву Северных потоков у берегов Германии в 2022 году. Однако в этот раз это произошло на съемочной площадке фильма с Шоном Пенном и Эдриеном Броуди в Хорватии.

Немецкое издание Legal Tribune Online сообщает, что сюжет фильма "Змеиный остров" разворачивается вокруг группы украинских водолазов, действующих под прикрытием и отправляющихся на опасную подводную миссию на фоне эскалации между Россией и Украиной. Иронично, что Владимир Ж., как опытный водолаз, якобы был приглашен в качестве консультанта и арестовали его прямо на съемочной площадке.

Шон Пенн и Эдриен Броуди на съемках в Хорватии

Режиссером картины является американец Даг Лайман, про сюжет пока известно мало, но заявляется, что фильм якобы вдохновлен событиями, связанными с подрывом Северных потоков в 2022 году у побережья Германии.

Триллер с Шоном Пенном снимали в Загребе, а потом отправились в Пулу для съемок подводных сцен.

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Задержание Владимира Ж. 19 августа основано на европейском ордере на арест, выданном летом 2024 года. В нем украинца обвиняют в соучастии в организации взрыва, антиконституционном саботаже, а также в уничтожении сооружений. Его экстрадируют в Германию. Сам Владимир все отрицает.

Это уже третья попытка задержания украинца. Впервые немецкие следователи попытались арестовать Владимира Ж. на основании европейского ордера на арест летом 2024 года в Польше, где он тогда жил, но водолаз уехал в Украину.

Осенью 2025 года Владимир Ж., судя по всему, вернулся из Украины в Варшаву и польская полиция его арестовала, но в Германию его так и не экстрадировали, поскольку суд перешел к рассмотрению дела по существу и пришел к выводу, что трубопроводы были законной целью в рамках вооруженного конфликта.

Взрывы на Северных потоках — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2, которые соединяли РФ и Германию по дну Балтийского моря были разрушены взрывами в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Взрыв на "Северном потоке"

Польша и Украина обвинили в взрывах Россию, Москва все отрицала, заявив, что у нее есть данные, указывающие "на западный след в организации и осуществлении террористических актов на "Северных потоках".

В феврале 2024 года датские правоохранительные органы закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2"из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.

27 августа 2025 года немецкие издания Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Были выданы ордера на арест шести граждан Украины.

30 сентября 2025 года польская газета Rzeczpospolita сообщила, что в городе Прушкув задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток".

Сергея Кузнецова, которого также подозревают в подрыве, задержали в Италии летом 2025 года, а осенью того же года экстрадировали в Германию. 1 июля 2026 года Федеральная прокуратура Германии официально предъявила ему обвинения, якобы это он возглавлял группу из семи человек, которая в сентябре 2022 года подорвала трубопроводы на дне Балтийского моря.

Николай Катеринчук, украинский адвокат Кузнецова, сообщил, что суд над Сергеем Кузнецовым начнется в немецком Гамбурге ориентировочно 26 октября.

Напомним, Фокус писал о предварительных известных деталях подрыва "Северного потока", к которому, согласно данным расследователей, могли быть причастны украинские спецслужбы.