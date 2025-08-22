Стало известно кто стоит за диверсией на "Северном потоке": СМИ показали задержанного украинца (фото)

В Италии по европейскому ордеру арестовали 49-летнего украинца Сергея Кузнецова. Его подозревают в причастности к взрывам газопровода "Северный поток" в Балтийском море в 2022 году.

По информации итальянского издания Corriere della Sera, задержание произошло в туристическом комплексе La Pescaccia в Сан-Клементе, недалеко от Мизано-Адриатико на Романьольской Ривьере. Кузнецов прибыл туда на отдых вместе с женой и двумя детьми всего за день до ареста.

Бывший сотрудник украинских спецслужб считается командиром яхты Andromeda, с которой в сентябре 2022 года группа из четырех водолазов и женщины доставила взрывчатку в район датского острова Борнхольм. Именно эта операция, по версии следствия, привела к повреждению стратегических газопроводов между Россией и Германией.

Правоохранители установили, что Кузнецов пользовался собственными документами и был официально зарегистрирован среди гостей курорта. Арест провели карабинеры Римини после наводки подразделения Sirene-Fast Международной службы полицейского сотрудничества (SCIP). Он не оказал сопротивления и сейчас находится в тюрьме Римини, где ожидает рассмотрения дела судом. В ближайшее время должна начаться процедура экстрадиции в Германию.

Более того, украинское издание УНИАН, ссылаясь на итальянские СМИ, опубликовало фото задержанного. Журналисты уточняют, что его зовут Сергей Кузнецов, и он ранее служил капитаном в ВСУ и СБУ. По данным медиа, задачей его группы была установка взрывчатки, которая вывела из строя подводные трубы, поставлявшие газ Кремлю.

Взрыв на "Северных потоках": что об этом известно

Напомним, что на днях в Италии задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В ближайшее время его экстрадируют в Германию, где он предстанет перед следственным судьей Федерального суда.

До этого в 2023 году иностранные СМИ писали, что к диверсии на "Северных потоках" причастен украинский бизнесмен.

Позже Федеральный прокурор Германии заявил, что к взрывам может быть причастен украинец по имени Владимир, который некоторое время проживал в Польше. В то же время сам мужчина свое участие в этом деле отрицает.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность Украины к подрыву "Северных потоков". Он подчеркнул, что подобные обвинения выгодны только России и бизнес-группам, заинтересованным в ослаблении санкций против Москвы.

Также европейское космическое агентство показало спутниковые снимки последствий утечки газа на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море у берегов Дании и Швеции. Как уточняют ученые, ни один из газопроводов не транспортировал газ во время взрывов, однако там все еще содержался спрессованный метан, который попал на фотографии.