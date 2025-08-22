Стало відомо хто стоїть за диверсією на "Північному потоці": ЗМІ показали затриманого українця (фото)

В Італії за європейським ордером арештували 49-річного українця Сергія Кузнецова. Його підозрюють у причетності до вибухів газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі у 2022 році.

За інформацією італійського видання Corriere della Sera, затримання відбулося у туристичному комплексі La Pescaccia в Сан-Клементе, неподалік Мізано-Адріатіко на Романьольській Рив’єрі. Кузнецов прибув туди на відпочинок разом із дружиною та двома дітьми всього за день до арешту.

Колишній співробітник українських спецслужб вважається командиром яхти Andromeda, з якої у вересні 2022 року група з чотирьох водолазів та жінки доставила вибухівку до району датського острова Борнхольм. Саме ця операція, за версією слідства, призвела до пошкодження стратегічних газопроводів між Росією та Німеччиною.

Правоохоронці встановили, що Кузнецов користувався власними документами та був офіційно зареєстрований серед гостей курорту. Арешт провели карабінери Ріміні після наводки підрозділу Sirene-Fast Міжнародної служби поліцейського співробітництва (SCIP). Він не чинив опору й нині перебуває у в’язниці Ріміні, де чекає на розгляд справи судом. Найближчим часом має розпочатися процедура екстрадиції до Німеччини.

Ба більше, українське видання УНІАН, посилаючись на італійські ЗМІ, опублікувало фото затриманого. Журналісти уточнюють, що його звати Сергій Кузнецов, і він раніше служив капітаном у ЗСУ та СБУ. За даними медіа, завданням його групи була установка вибухівки, яка вивела з ладу підводні труби, що постачали газ Кремлю.

Вибух на "Північних потоках": що про це відомо

Нагадаємо, що днями в Італії затримали громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Найближчим часом його екстрадують до Німеччини, де він постане перед слідчим суддею Федерального суду.

До цього у 2023 році іноземні ЗМІ писали, що до диверсії на "Північних потоках" причетний український бізнесмен.

Пізніше Федеральний прокурор Німеччини заявив, що до вибухів може бути причетний українець, на ім'я Володимир, який певний час проживав у Польщі. Водночас сам чоловік свою участь у цій справі заперечує.

Водночас президент України Володимир Зеленський спростував причетність України до підриву "Північних потоків". Він наголосив, що подібні звинувачення вигідні лише Росії та бізнес-групам, зацікавленим у послабленні санкцій проти Москви.

Також європейське космічне агентство показало супутникові знімки наслідків витоку газу на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі біля берегів Данії та Швеції. Як уточнюють вчені, жоден із газопроводів не транспортував газ під час вибухів, проте там все ще містився спресований метан, який потрапив на фотографії.