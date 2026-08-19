"Саботаж и подрыв": в Хорватии задержали подозреваемого в подрыве "Северного потока", — СМИ

В Хорватии арестовали украинца, которого прокуратура Германии подозревает в подрыве российского газопровода "Северный поток", сообщили СМИ. Речь идет о мужчине, которого ранее не выдала Польша. Что известно об участии украинца в диверсии, из-за которой Россия перестала получать деньги за газ от европейцев?

Немецкая прокуратура считает, что задержанный украинец — это водолаз, участвовавший в диверсии на "Северном потоке", говорится в материале СМИ Tagesschau. Следователи подозревают, что фигурант вместе с другими участниками подкладывал взрывчатку под российский трубопровод.

СМИ уточнило, что украинец — тот самый мужчина, которого несколько месяцев назад задержали в Польше, но не экстрадировали в Германию в соответствии с решением судьи. Теперь немецкая прокуратура надеется, что Хорватия передаст фигуранта. Имя украинца не указано: известно лишь, что он водолаз.

Тем временем телеканал N-TV сообщил подробности о задержании украинца. Немецкая прокуратура в Карлсруэ сообщила, что задержание произошло на основании европейского ордера на арест. Были указаны имя подозреваемого и первая буква фамилии — Владимир Z. Выяснилось, что сначала состоится экстрадиция, а затем следственный судья Федерального суда должен решить вопрос об аресте.

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"[Владимира Z.] обвиняют, в частности, в соучастии в подготовке взрыва. Гражданина Украины Z. сейчас подозревают в соучастии в совершении взрыва, неконституционном саботаже и разрушении зданий", — говорится в материале N-TV.

СМИ опубликовали фото водолаза с размытым лицом: человек на снимке может быть подозреваемым по делу о подрыве "Северного потока" в РФ.

Взрыв "Северного потока" — водолаз, который может быть причастен к диверсии Фото: Из открытых источников

Подрыв "Северного потока" — подробности

Отметим, что Фокус писал о подрыве "Северного потока", произошедшем 26 сентября 2022 года в Балтийском море недалеко от острова Борнхольм. Об инциденте стало известно благодаря сейсмологическим станциям Швеции и Дании, которые зафиксировали толчки силой 2,3 балла по шкале Рихтера. Тогда же оператор сообщил о падении давления в трубопроводе "Северный поток-1", по которому российский газ поступал в Европу. На фото с места событий запечатлены пятна от утечки газа на поверхности воды. Впоследствии выяснилось, что взрывы произошли на глубине около 80 м: были взорваны три из четырех труб, которые шли из РФ в Германию.

Украина официально опровергла причастность к диверсии на "Северном потоке", но Германия начала расследование. Свои расследования провели западные СМИ, которые написали, что операцию могли спланировать и осуществить группа украинских военнослужащих Сил спецопераций. При этом подозревают, что о плане якобы знал тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а партнеры из спецслужб Запада знали, но рекомендовали воздержаться. Между тем летом-осенью 2025 года состоялись первые задержания по ходатайству немецких следователей: речь шла о Сергее Кузнецове, которого арестовали в Италии, и Владимире Журавлеве, инструкторе по дайвингу, которого Польша отказалась выдавать.

Напоминаем, что в феврале 2026 года издание Der Spiegel сообщило, что к подрыву "Северного потока" могут быть причастны СБУ и ЦРУ.