"Саботаж та руйнування": у Хорватії затримали підозрюваного у підриві "Північного потоку", — ЗМІ

У Хорватії арештували українця, якого прокуратура Німеччини підозрює у підриві російського газопроводу "Північний потік", повідомили медіа. Ідеться про чоловіка, якого раніше не видала Польща. Що відомо про участь українця у диверсії, завдяки якій Росія перестала отримувати гроші за газ від європейців?

Німецька прокуратура вважає, що затриманий українець — це водолаз, який брав участь у диверсії на "Північному потоці", ідеться у матеріалі медіа Tagesschau. Слідчі підозрюють, що фігурант, разом з іншими учасниками, підкладав вибухівку під російський трубопровід.

Медіа уточнило, що українець — той же чоловік, якого кілька місяців тому затримали у Польщі, але не екстрадували в Німеччину, відповідно до рішення судді. Тепер німецька прокуратура сподівається, що Хорватія передасть фігуранта. Ім'я українця не вказане: відомо лише, що він водолаз.

Тим часом медіа N-TV додали деталі щодо затримання українця. Німецька прокуратура у Карлсруе повідомила, що затримання відбулось завдяки європейському ордеру на арешт. Вказали ім'я підозрюваного та першу літеру прізвища — Володимир Z. З'ясувалось, що спершу відбудеться екстрадиція, а потім слідчий суддя Федерального суду повинен розв'язати питання щодо арешту.

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"[Володимир Z.] звинувачують, серед іншого, у співучасті в підготовці вибуху. Громадянина України Z. зараз підозрюють у спільному вчиненні вибуху, неконституційному саботажі та руйнуванні будівель", — ідеться у матеріалі N-TV.

Медіа опублікували фото водолаза з заблюреним обличчям: людина на зображенні може бути підозрюваним у справі підриву "Північного потоку" РФ.

Підрив "Північного потоку" — водолаз, який може бути причетний до диверсії Фото: З відкритих джерел

Підрив "Північного потоку" — деталі

Зазначимо, Фокус писав про підрив "Північного потоку", який стався 26 вересня 2022 року у Балтійському морі неподалік від острова Борнгольм. Про інцидент стало відомо завдяки сейсмологічним станціям Швеції та Данії, які зафіксували поштовхи силою 2,3 за шкалою Ріхтера. Тоді ж оператор повідомив про падіння тиску у трубопроводі "Північний потік-1", яким російський газ йшов у Європу. На фото з місця подій зафіксували плями від витоку газу на поверхні води. Згодом з'ясували, що вибухи стались на глибині близько 80 м: підірвали три з чотирьох труб, які прямували з РФ у Німеччину.

Україна офіційно заперечила причетність до диверсії на "Північному потоці", але Німеччина почала розслідування. Власні розслідування провели західні медіа, які написали, що операцію могли спланувати та втілити у життя група українських військових Сил спецоперацій. При цьому підозрюють, що про план начебто знав тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а партнери зі спецслужб Заходу знали, але рекомендували спинитись. Тим часом влітку-восени 2025 року відбулись перші затримання за поданням німецьких слідчих: ішлося про Сергія Кузнецова, якого арештували в Італії, та Володимир Журавльов, інструктора з дайвінгу, якого відмовилась віддавати Польща.

Нагадуємо, у лютому 2026 року медіа Der Spiegel написало, що до підриву "Північного потоку" можуть бути причетні СБУ та ЦРУ.