Дмитра Донського хочуть "відправити" на фронт: у Кремлі "знайшли" і показали Путіну мощі князя

Російський диктатор Володимир Путін особисто прибув, щоб подивитися на мощі князя, і йому пообіцяли, що знайдені кістки "якнайшвидше" відправлять у зону бойових дій. Кістки Дмитра Донського лежали недоторканими сім століть.

Відправлення мощей князя Дмитра Донського до зони бойових дій в Україні є "розумним рішенням", заявив заступник голови синодального відділу Московського патріархату з питань взаємовідносин церкви з суспільством та ЗМІ Вахтанг Кіпшідзе.

За його словами, військовослужбовцям ЗС РФ має бути надана можливість вшанувати мощі "якнайшвидше".

Путіну показали кістки Дмитра Донського Фото: Скриншот

Сам Путін заявив, що це "дивовижна, унікальна знахідка".

Мощі Дмитра Донського — знайшли те, чого ніколи не втрачали

Днями РПЦ повідомила, що в липні в Архангельському соборі Кремля під час реставраційних робіт було виявлено останки князя Дмитра Донського. Вони виявилися повними, за винятком лівої п’яткової кістки.

Під час реставрації Архангельського собору в Кремлі робітники розібрали підлогу склепу, виявивши три саркофаги. Як завжди вважалося, у цих саркофагах зберігалися останки князів Дмитра Донського, Івана Красного (батька Дмитра) та Дмитра Жилки.

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Мощі Дмитра Донського "знайшли" там, де вони лежать із 14 століття Фото: Соцсети

Робітникам довелося розібрати й цегляну оболонку одного з саркофагів — через небезпеку обвалення. У саркофазі й "знайшли" мощі.

Справжність мощей нібито підтвердили "сукупність історичних відомостей, археологічні знахідки та антропологічне дослідження".

Помічник Путіна з питань культури Володимир Мединський заявив, що знахідка мощей Донського сьогодні — це "майже казкова", несподівана і дуже символічна подія.

При цьому в цій "знахідці" немає нічого сенсаційного. Московський князь Дмитро Донський, більш відомий завдяки битві на Куликовому полі та як князь, за правління якого хан Тохтамиш спалив Москву й винищив її населення, був васалом Золотої Орди й сплачував данину. У якийсь момент йому довелося віддати в заручники навіть свого сина Василя. Але йому вдалося розширити володіння Московського князівства, за що в сучасній російській історії його називають "збирачем руських земель". Він помер у 1389 році в Москві у віці 38 років, як вважають сучасні історики, від наслідків отриманих ран. Був похований в Архангельському соборі Московського Кремля, і його останки ніколи нікуди не переносили. Їх багато разів досліджували археологи, наприклад, у 1963 році проводилося масштабне дослідження некрополя Архангельського собору. Група антропологів (у тому числі знаменитий Михайло Герасимов, який відтворював зовнішність історичних особистостей за черепом) вивчала останки.

"Куликовська битва", картина Адольфа Івона XIX століття Фото: Wikipedia

Дослідження підтвердили, що останки в саркофазі належать чоловікові, зріст і вік якого відповідають літописним даним про Дмитра Донського. Було зазначено, що кістки князя збереглися не дуже добре через вологість, але саме поховання було знайдено в непорушеному стані.

А у 2007 році тодішній патріарх Олексій II просив вилучити частинки мощей святого з саркофага. Однак тоді роботи було призупинено через конструктивні труднощі з доступом до саркофага.

Дмитро Донський був офіційно канонізований (зарахований до числа святих) порівняно недавно — у 1988 році. Це сталося на Помісному соборі Російської православної церкви, який був приурочений до 1000-річчя Хрещення Русі.

Отже, у "знаходці мощей" Дмитра Донського немає нічого сенсаційного та "дивовижного". Його останки спочивають в Архангельському соборі з 14 століття.

Нагадаємо, що тим часом в Україні перейменували знаменитого Іллю Муромця, відновивши історичну справедливість.

А в 2022 році в РФ розгорівся грандіозний скандал, коли патріарх Кирило зажадав для богослужіння в Троїце-Сергієвій лаврі безцінну ікону Андрія Рубльова. Ікону "Трійця" вивезли з Третьяковської галереї й зіпсували.