Дмитра Донського хочуть "відправити" на фронт: у Кремлі "знайшли" і показали Путіну мощі князя
Російський диктатор Володимир Путін особисто прибув, щоб подивитися на мощі князя, і йому пообіцяли, що знайдені кістки "якнайшвидше" відправлять у зону бойових дій. Кістки Дмитра Донського лежали недоторканими сім століть.
Відправлення мощей князя Дмитра Донського до зони бойових дій в Україні є "розумним рішенням", заявив заступник голови синодального відділу Московського патріархату з питань взаємовідносин церкви з суспільством та ЗМІ Вахтанг Кіпшідзе.
За його словами, військовослужбовцям ЗС РФ має бути надана можливість вшанувати мощі "якнайшвидше".
Сам Путін заявив, що це "дивовижна, унікальна знахідка".
Мощі Дмитра Донського — знайшли те, чого ніколи не втрачали
Днями РПЦ повідомила, що в липні в Архангельському соборі Кремля під час реставраційних робіт було виявлено останки князя Дмитра Донського. Вони виявилися повними, за винятком лівої п’яткової кістки.
Під час реставрації Архангельського собору в Кремлі робітники розібрали підлогу склепу, виявивши три саркофаги. Як завжди вважалося, у цих саркофагах зберігалися останки князів Дмитра Донського, Івана Красного (батька Дмитра) та Дмитра Жилки.
Робітникам довелося розібрати й цегляну оболонку одного з саркофагів — через небезпеку обвалення. У саркофазі й "знайшли" мощі.
Справжність мощей нібито підтвердили "сукупність історичних відомостей, археологічні знахідки та антропологічне дослідження".
Помічник Путіна з питань культури Володимир Мединський заявив, що знахідка мощей Донського сьогодні — це "майже казкова", несподівана і дуже символічна подія.
При цьому в цій "знахідці" немає нічого сенсаційного. Московський князь Дмитро Донський, більш відомий завдяки битві на Куликовому полі та як князь, за правління якого хан Тохтамиш спалив Москву й винищив її населення, був васалом Золотої Орди й сплачував данину. У якийсь момент йому довелося віддати в заручники навіть свого сина Василя. Але йому вдалося розширити володіння Московського князівства, за що в сучасній російській історії його називають "збирачем руських земель". Він помер у 1389 році в Москві у віці 38 років, як вважають сучасні історики, від наслідків отриманих ран. Був похований в Архангельському соборі Московського Кремля, і його останки ніколи нікуди не переносили. Їх багато разів досліджували археологи, наприклад, у 1963 році проводилося масштабне дослідження некрополя Архангельського собору. Група антропологів (у тому числі знаменитий Михайло Герасимов, який відтворював зовнішність історичних особистостей за черепом) вивчала останки.
Дослідження підтвердили, що останки в саркофазі належать чоловікові, зріст і вік якого відповідають літописним даним про Дмитра Донського. Було зазначено, що кістки князя збереглися не дуже добре через вологість, але саме поховання було знайдено в непорушеному стані.
А у 2007 році тодішній патріарх Олексій II просив вилучити частинки мощей святого з саркофага. Однак тоді роботи було призупинено через конструктивні труднощі з доступом до саркофага.
Дмитро Донський був офіційно канонізований (зарахований до числа святих) порівняно недавно — у 1988 році. Це сталося на Помісному соборі Російської православної церкви, який був приурочений до 1000-річчя Хрещення Русі.
Отже, у "знаходці мощей" Дмитра Донського немає нічого сенсаційного та "дивовижного". Його останки спочивають в Архангельському соборі з 14 століття.
Нагадаємо, що тим часом в Україні перейменували знаменитого Іллю Муромця, відновивши історичну справедливість.
А в 2022 році в РФ розгорівся грандіозний скандал, коли патріарх Кирило зажадав для богослужіння в Троїце-Сергієвій лаврі безцінну ікону Андрія Рубльова. Ікону "Трійця" вивезли з Третьяковської галереї й зіпсували.