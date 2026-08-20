Российский диктатор Владимир Путин лично явился посмотреть на мощи князя и ему пообещали, что найденные кости "как можно скорее" отправят в зону боевых действий. Кости Дмитрия Донского лежали непотревоженными семь веков.

Отправка мощей князя Дмитрия Донского в зону боевых действий в Украине является "разумным решением", заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, возможность поклонения мощам должна быть предоставлена военнослужащим ВС РФ "как можно скорее".

Путину показали кости Дмитрия Донского Фото: Скриншот

Сам Путин заявил, что это "удивительная, уникальная находка".

Мощи Дмитрия Донского – нашли то, что не теряли никогда

На днях РПЦ сообщила, что в июле в Архангельском соборе Кремля во время реставрационных работ обнаружили останки князя Дмитрия Донского. Они оказались в полной комплектности, за исключением левой пяточной кости.

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Реставрируя Архангельский собор в Кремле, рабочие разобрали пол склепа, открыв три саркофага. Саркофаги, как всегда считалось, содержали останки князей Дмитрия Донского, Ивана Красного (отца Дмитрия) и Дмитрия Жилки.

Мощи Дмитрия Донского "нашли" там, где они лежат с 14 века Фото: Соцсети

Рабочим пришлось разобрать и кирпичный чехол одного из саркофагов — из-за опасности обрушения. В саркофаге и "нашли" мощи.

Подлинность мощей якобы подтвердил "комплекс исторических сведений, археологический облик и антропологическое исследование".

Помощник Путина по культуре Владимир Мединский заявил, что обретение мощей Донского сегодня "почти сказочно", неожиданно и очень символично.

При этом ничего сенсационного в "находке" нет. Князь Московский Дмитрий Донской, больше известный по битве на Куликовом поле и как князь при котором хан Тохтамыш сжег Москву и истребил ее население, был вассалом Золотой Орды и платил дань. В какой-то момент в заложники ему пришлось отдать даже своего сына Василия. Но ему удалось расширить владения Московского княжества за что в современной российской истории его называют "собирателем земель русских". Он умер в 1389 году в Москве в 38 лет, как считают современные историки, от последствий полученных ран. Был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля и никогда его останки никуда не переносили. Их много раз исследовали археологи, например в 1963 году проводилось масштабное исследование некрополя Архангельского собора. Группа антропологов (в том числе знаменитый Михаил Герасимов, который восстанавливал облик исторических личностей по черепу) изучала останки.

"Куликовская битва", полотно Адольфа Ивона 19-го века Фото: Wikipedia

Исследования подтвердили, что останки в саркофаге принадлежат мужчине, рост и возраст которого соответствуют летописным данным о Дмитрии Донском. Было отмечено, что кости князя сохранились не очень хорошо из-за влажности, но само захоронение было найдено в непотревоженном состоянии.

А в 2007 году тогдашний патриарх Алексий II просил изъять частицы мощей святого из саркофага. Однако тогда работы были приостановлены из-за конструктивных сложностей с доступом к саркофагу.

Дмитрий Донской был официально канонизирован (причислен к лику святых) сравнительно недавно — в 1988 году. Это произошло на Поместном соборе Русской православной церкви, который был приурочен к 1000-летию Крещения Руси.

Таким образом ничего сенсационного и "удивительного" в "обретении мощей" Дмитрия Донского нет. Его останки лежат в Архангельском соборе с 14 века.

Напомним, в Украине тем временем переименовали знаменитого Илью Муромца, восстановив историческую справедливость.

А в 2022 году в РФ разразился грандиозный скандал, когда патриарх Кирилл потребовал для богослужения в Троице-Сергиевой лавре бесценную икону Андрея Рублева. Икону "Троица" вывезли из Третьяковской галереи и испортили.