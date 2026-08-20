Дмитрия Донского хотят "отправить" на фронт: в Кремле "нашли" и показали Путину мощи князя
Российский диктатор Владимир Путин лично явился посмотреть на мощи князя и ему пообещали, что найденные кости "как можно скорее" отправят в зону боевых действий. Кости Дмитрия Донского лежали непотревоженными семь веков.
Отправка мощей князя Дмитрия Донского в зону боевых действий в Украине является "разумным решением", заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, возможность поклонения мощам должна быть предоставлена военнослужащим ВС РФ "как можно скорее".
Сам Путин заявил, что это "удивительная, уникальная находка".
Мощи Дмитрия Донского – нашли то, что не теряли никогда
На днях РПЦ сообщила, что в июле в Архангельском соборе Кремля во время реставрационных работ обнаружили останки князя Дмитрия Донского. Они оказались в полной комплектности, за исключением левой пяточной кости.
Реставрируя Архангельский собор в Кремле, рабочие разобрали пол склепа, открыв три саркофага. Саркофаги, как всегда считалось, содержали останки князей Дмитрия Донского, Ивана Красного (отца Дмитрия) и Дмитрия Жилки.
Рабочим пришлось разобрать и кирпичный чехол одного из саркофагов — из-за опасности обрушения. В саркофаге и "нашли" мощи.
Подлинность мощей якобы подтвердил "комплекс исторических сведений, археологический облик и антропологическое исследование".
Помощник Путина по культуре Владимир Мединский заявил, что обретение мощей Донского сегодня "почти сказочно", неожиданно и очень символично.
При этом ничего сенсационного в "находке" нет. Князь Московский Дмитрий Донской, больше известный по битве на Куликовом поле и как князь при котором хан Тохтамыш сжег Москву и истребил ее население, был вассалом Золотой Орды и платил дань. В какой-то момент в заложники ему пришлось отдать даже своего сына Василия. Но ему удалось расширить владения Московского княжества за что в современной российской истории его называют "собирателем земель русских". Он умер в 1389 году в Москве в 38 лет, как считают современные историки, от последствий полученных ран. Был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля и никогда его останки никуда не переносили. Их много раз исследовали археологи, например в 1963 году проводилось масштабное исследование некрополя Архангельского собора. Группа антропологов (в том числе знаменитый Михаил Герасимов, который восстанавливал облик исторических личностей по черепу) изучала останки.
Исследования подтвердили, что останки в саркофаге принадлежат мужчине, рост и возраст которого соответствуют летописным данным о Дмитрии Донском. Было отмечено, что кости князя сохранились не очень хорошо из-за влажности, но само захоронение было найдено в непотревоженном состоянии.
А в 2007 году тогдашний патриарх Алексий II просил изъять частицы мощей святого из саркофага. Однако тогда работы были приостановлены из-за конструктивных сложностей с доступом к саркофагу.
Дмитрий Донской был официально канонизирован (причислен к лику святых) сравнительно недавно — в 1988 году. Это произошло на Поместном соборе Русской православной церкви, который был приурочен к 1000-летию Крещения Руси.
Таким образом ничего сенсационного и "удивительного" в "обретении мощей" Дмитрия Донского нет. Его останки лежат в Архангельском соборе с 14 века.
Напомним, в Украине тем временем переименовали знаменитого Илью Муромца, восстановив историческую справедливость.
А в 2022 году в РФ разразился грандиозный скандал, когда патриарх Кирилл потребовал для богослужения в Троице-Сергиевой лавре бесценную икону Андрея Рублева. Икону "Троица" вывезли из Третьяковской галереи и испортили.