Илью Муромца переименовали в Украине: как выглядят его мощи в Лавре (фото)

В Киево-Печерской лавре легендарного богатыря Илью Муромца переименовали в Муровца, восстановив историческую справедливость.

У мощей святого в Ближних пещерах установили новую табличку. В Лавре говорят, что название "Муровец" связано с исторической версией о происхождении воина из Моровска в Черниговской области, а не из российского Мурома. Об этом пишет ТСН.

Илью Муромца переименовали в Муровца

В частности, окончательно изменена маркировка мощей Ильи Муровца, чтобы опровергнуть советские и российские мифы.

Заведующий Ближними и Дальними пещерами Александр Даневич подчеркнул, что этой надписью хотят подчеркнуть украинское происхождение святого воина.

"Илья Муровец, а не Муромец, из города где-то за Уралом, а именно из Мурова, Муровец из Черниговщины. Это очень важно для понимания нашей истории, для понимания самих себя. Очень хорошо, что история возвращается, что мы можем знать свою историю и рассказывать уже своим детям, потомкам", — говорит Даневич.

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Мощи Ильи Муровца в Лавре Фото: ТСН

Почему это точно не российский Муром

Графический дизайнер Богдан Гдаль в своём Facebook писал, что в русской традиции святого воина долгое время связывали с городом Муром в Владимирской области РФ. Но в былинах он за короткое время добирался до Киева.

А старинный Моровск, который также упоминается как Моривск или Моровийск, расположен примерно в 90 километрах от столицы Украины.

"Эта замена — не просто исправление опечатки. Это точечный и чрезвычайно точный удар по одному из краеугольных камней российского имперского мифа", — отметил Гдаль.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

С 19 июня Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" вновь открылся после разрушительной российской атаки, произошедшей в ночь на 15 июня.

Директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко рассказал, почему прах премьер-министра Российской империи Петра Столипина не будут переносить в другое место.

Кроме того, в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" обнародовали видео первых секунд удара российского дрона по Успенскому собору во время атаки на Киев в ночь на 15 июня.