Украина со времен Российской империи хранит прах Столыпина в лавре: почему его оставили (видео)

Директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что прах премьер-министра Российской империи Петра Столыпина не будут переносить в другое место после удара россиян по Успенскому собору. Решение было принято ещё в 2023 году после переговоров с его потомками.

Потомок Петра Столыпина обратился к украинскому правительству с просьбой не переносить прах, и Украина согласилась с этим, учитывая антироссийскую позицию этого человека, пояснил Остапенко во время брифинга 16 июня. Фрагмент встречи с журналистами опубликовали в Telegram-канале медиа УНИАН. Кроме того, решили прислушаться к позиции погибшего 115 лет назад министра, которого называют "реформатором".

Один из присутствующих журналистов поинтересовался у Остапенко, когда прах Столыпина заберут из лавры. Директор заповедника подтвердил, что премьер-министр Российской империи и дальше будет находиться в лавре. По его словам, в Украину обратился правнук российского деятеля, который придерживается проукраинской позиции. Кроме того, чиновник якобы был реформатором, который хотел изменить Российскую империю к лучшему. Учитывая эти два аргумента, прах решили не трогать до конца войны.

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"Сейчас существует такая негласная позиция: это памятник, это место захоронения, и давайте до конца войны не трогать его, потому что есть просьбы людей, которые поддерживают Украину, поддерживают европейские ценности, а также родственников Столыпина", — сказал Остапенко.

Петр Столыпин — глава Совета министров Российской империи, который распустил Думу, проводил аграрную реформу и выступал категорически против национальных автономий. На портале "Эспрессо" в 2024 году появился материал: объяснили, что во время этой реформы украинцев принудительно вывозили для заселения российского севера, а тех, кто не соглашался, вешали по быстрым решениям военно-полевых судов. Между тем во время войны были предложения обменять прах Столыпина на украинских пленных, но эту идею отвергли. Столыпин погиб в сентябре 1911 года в Киеве в результате выстрела секретного сотрудника Охранного отделения Российской империи Дмитрия Богрова. Покушение произошло в городском театре Киева. Столыпин получил два пулевых ранения и скончался на месте. Согласно легенде, перед смертью он перекрестил Николая II и сказал: "Счастлив умереть за царя", — сообщили на портале Центрального исторического архива Украины.

Обстрел лавры — подробности событий 15 июня

Отметим, что брифинг Остапенко состоялся после обстрела Киево-Печерской лавры в ночь на 15 июня. В полночь в сети появились кадры пожара в исторической части Киева. Впоследствии мэр Виталий Кличко сообщил, что российское средство поражения попало в Успенский собор. Позже стало известно об ударе по "Художественному Арсеналу": оба объекта находятся в радиусе 100 метров от места захоронения Столыпина.

Напоминаем, что СБУ установила, какое средство поражения попало в Успенский собор 15 июня. Между тем представитель Воздушных сил Юрий Игнат опроверг заявления российских СМИ о якобы ударе "нескольких ракет Patriot".