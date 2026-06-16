Україна з часів Російської імперії береже прах Столипіна у лаврі: чому його залишили (відео)

Директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко заявив, що прах прем'єр-міністра Російської імперії Петра Столипіна не будуть переносити в інше місце після удару росіян по Успенському собору. Рішення прийняли ще у 2023 році після контактів з його нащадками.

Нащадок Петра Столипіна звернувся до українського уряду з проханням не переносити прах, і Україна з цим погодилась з огляду антиросійську позицію цієї людини, пояснив Остапенко під час брифінгу 16 червня. Фрагмент зустрічі з журналістами опублікували у Telegram-каналі медіа УНІАН. Крім того, вирішили прислухатись до позиції загиблого 115 років тому міністра, якого називають "реформатором".

Один з присутніх журналістів поцікавився в Остапенка, коли прах Столипіна заберуть з лаври. Директор заповідника підтвердив, що прем'єр-міністр Російської імперії й далі буде перебувати у лаврі. З його слів, до України звернувся правнук російського діяча, який має проукраїнську позицію. Крім того, чиновник був начебто реформатором, який хотів змінити Російську імперію на краще. З огляду на ці два аргументи прах вирішили не чіпати до кінця війни.

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"Є зараз така негласна позиція, що це пам'ятка, це поховання, і давайте до кінця війни його не чіпати, бо є прохання людей, які підтримують Україну, підтримують європейські цінності та родичами Столипіна", — сказав Остапенко.

Петро Столипін — голова ради міністрів Російської імперії, який розпустив Думу, проводив аграрну реформу та виступав категорично проти національних автономій. На порталі "Еспресо" у 2024 році з'явився матеріал: пояснили, що під час цієї реформи українців примусово вивозили на заселення російської півночі, а хто не погоджувався, того вішали за швидкими рішеннями військово-польових судів. Столипін загинув у вересні 1911 року у Києві внаслідок пострілу секретного співробітника Охоронного відділення Російської імперії Дмитра Богрова. Замах стався у міському театрі Києва. Столипін отримав два кульові поранення та помер на місці. Згідно з легендою, перед смертю він перехрестив Миколу ІІ та сказав "Щасливий померти за царя", розповіли на порталі Центрального історичного архіву України.

Столипін та декомунізація

У 2024 році з'явилась пропозиція поміняти прах Столипіна на українських полонених, але ідею не мала розвитку. Два роки тому Максим Остапенко погодився, що російський діяч справді заперечував існування української держави, і запропонував почасти суспільний діалог на цю тему. При цьому зауважувалось, що в Україні почали декомунізацію та деімперіалізацію, і тому в Україні краще відзначати власних героїв, а не чужих.

"Якщо ми говоримо, що почався процес справжньої незалежності України, він має починатися, зокрема, з повернення наших символів і наших діячів", — сказав Остапенко.

Обстріл лаври — деталі подій 15 червня

Зазначимо, брифінгу Остапенка відбувся після обстрілу Києво-Печерської лаври в ніч на 15 червня. Опівночі у мережі з'явились кадри пожежі посеред історичної частини Києва. Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що російський засіб ураження влучив по Успенському собору. Згодом стало відомо про удар по "Мистецькому Арсеналу": обидва об'єкти — у радіусі 100 метрів від місця поховання Столипіна.

Нагадуємо, СБУ становила, який засіб ураження влучив по Успенському собору 15 червня. Тим часом представник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував заяви росЗМІ про начебто удар "кількох ракет Patriot".