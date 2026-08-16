Іллю Муромця перейменували в Україні: як виглядають його мощі в Лаврі (фото)

У Києво-Печерській лаврі легендарного богатиря Іллю Муромця перейменували на Муровця, повернувши історичну справедливість.

Біля мощей святого в Ближніх печерах встановили нову табличку. У Лаврі кажуть, що назва "Муровець" пов’язана з історичною версією про походження воїна з Моровська на Чернігівщині, а не з російського Мурома. Про це пише ТСН.

Іллю Муромця перейменували на Муровця

Зокрема, уже остаточно змінено маркування мощей Іллі Муровця, аби спростувати радянські та російські міфи.

Завідувач Ближніх і Дальніх печер Олександр Даневич наголосив, що таким написом хочуть підкреслити українське походження святого воїна.

"Ілля Муровець, не Муромець, з міста десь за Уралом, а саме Муров, Муровець з Чернігівщини. Дуже важлива річ для розуміння нашої історії, для розуміння самих себе. Дуже добре, що історія повертається, що ми можемо знати свою історію і розповідати вже своїм діточкам, нащадкам", — каже Даневич.

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Мощі Іллі Муровця в Лаврі Фото: ТСН

Чому точно не російський Муром

Графічний дизайнер Богдан Гдаль у своєму Facebook писав, що в російській традиції святого воїна тривалий час пов’язували з містом Муром у Владимирській області РФ. Але в билинах той за короткий час діставався до Києва.

А давній Моровськ, який також згадується як Морівськ або Моровійськ, розташований приблизно за 90 кілометрів від столиці України.

"Ця заміна — не просто виправлення друкарської помилки. Це точковий і надзвичайно точний удар по одному з наріжних каменів російського імперського міфу", — зазначив Гдаль.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

З 19 червня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" знову відкрився після руйнівної російської атаки, що сталася в ніч на 15 червня.

Директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко розповів, чому прах прем'єр-міністра Російської імперії Петра Столипіна не будуть переносити в інше місце.

Крім того, у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" оприлюднили відео перших секунд удару російського дрона по Успенському собору під час атаки на Київ у ніч на 15 червня.