Від "Kinda cool" до "Kinda cringe": як один допис НАТО розлютив українців та європейців

Офіційний акаунт НАТО в Instagram опублікував допис із фото військових та пафосними підписами на кшталт "Kinda cool to defend 1 billion people" ("Досить круто захищати 1 мільярд людей"), що викликало хвилю обурених коментарів.

Нині НАТО довелось закрити коментарі, адже фото військових із підписами "Kinda cool to have the latest technology" ("Досить круто мати найновіші технології") та "Kinda cool to invest more in defence" ("Досить круто більше інвестувати в оборону") викликали неочікувану реакцію.

НАТО сіло в калюжу через пафосний пост

Замість схвальних реакцій дописи отримали хвилю критики та саркастичних коментарів від користувачів з України та інших країн.

Українці писали: "Idk why it's kinda cringe to read this from Ukraine" ("Ну не знаю, якось крінжово читати це з України"), а іноземні дописувачі висміяли бездіяльність НАТО щодо зальотів російських дронів і літаків на їхню територію ("Kinda cool letting russian drones and planes on Nato territory and doing nothing").

Відео дня

НАТО висміяли за пафосний пост про захист мільярда людей Фото: Скріншот

"Досить круто боятися реагувати на провокації Росії та завжди висловлювати стурбованість замість того, щоб вживати заходів", — написав ще один користувач ("Kinda cool to be afraid to respond to Russia's provocations and always express concern instead of taking action"), нагадавши, що російські дрони та ракети неодноразово залітали на територію країн НАТО, як от до Польщі та Румунії.

А ще один коментатор зазначив, що круто було б захищати Україну, адже зараз саме Україна захищає країни НАТО.

НАТО розкритикували за брехливий пост Фото: Скріншот

Інший іронічно написав, що ці гучні заяви НАТО варто повторити українським військовим, які і захищають мільярд людей.

Фото: Скріншот

НАТО довелось закрити коментарі після хвилі критики Фото: Скріншот

Також були коментарі про те, як НАТО підпорядковується Дональду Трампу і наскільки це зараз недоречно.

Через масову критику можливість коментувати допис обмежили, тому можна тільки ставити лайки.

Цікаво, що заяви НАТО про захист "одного мільярда людей" почали тиражувати вже після початку повномасштабної війни в Україні.

В 2024 році заступник командувача Об'єднаного морського командування НАТО (Marcom) адмірал Дідьє Малетер заявив про вразливість перед країною-агресором Росією підводної інфраструктури Заходу. За словами Малетера, якщо в межах своєї гібридної війни із Заходом РФ вирішить атакувати трубопроводи, силові кабелі й інше важливе обладнання (зокрема вітроелектростанції), що розміщені під водою, на кону опиниться безпека майже 1 млрд жителів Європи і Північної Америки.

Адмірал наголосив, що підводні кабелі й труби, від яких залежить енергопостачання та комунікації Європи, не розраховані на захист від атак у межах гібридної війни, оскільки їх прокладали приватні компанії, які не враховували вже сучасних ризиків.

Нагадаємо, тим часом українські військові вкотре показали, що війська НАТО не готові до сучасної війни із дронами. Так, на спільних військових навчаннях у Німеччині армію США розгромили безпілотниками.

Раніше українські військові розповіли журналістам WELT, які проблеми існують у військах НАТО.