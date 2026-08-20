От "Kinda cool" до "Kinda cringe": как один пост НАТО возмутил украинцев и европейцев

Официальный аккаунт НАТО в Instagram опубликовал пост с фотографиями военных и пафосными подписями вроде "Kinda cool to defend 1 billion people" ("Довольно круто защищать 1 миллиард человек"), что вызвало волну возмущённых комментариев.

В настоящее время НАТО пришлось закрыть комментарии, ведь фотографии военных с подписями "Kinda cool to have the latest technology" ("Довольно круто иметь новейшие технологии") и "Kinda cool to invest more in defence" ("Довольно круто больше инвестировать в оборону") вызвали неожиданную реакцию.

НАТО село в лужу из-за пафосного поста

Вместо одобрительных отзывов эти посты вызвали волну критики и саркастических комментариев со стороны пользователей из Украины и других стран.

Украинцы писали: "Idk why it's kinda cringe to read this from Ukraine" ("Ну, не знаю, как-то неловко читать это из Украины"), а иностранные комментаторы высмеяли бездействие НАТО в связи с вторжениями российских дронов и самолетов на их территорию ("Kinda cool letting russian drones and planes on NATO territory and doing nothing").

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НАТО высмеяли из-за пафосного поста о защите миллиарда человек Фото: Скріншот

"Довольно круто бояться реагировать на провокации России и всегда выражать озабоченность вместо того, чтобы принимать меры", — написал ещё один пользователь ("Kinda cool to be afraid to respond to Russia's provocations and always express concern instead of taking action"), напомнив, что российские дроны и ракеты неоднократно залетали на территорию стран НАТО, например, в Польшу и Румынию.

А ещё один комментатор отметил, что было бы круто защищать Украину, ведь сейчас именно Украина защищает страны НАТО.

НАТО раскритиковали за лживый пост Фото: Скріншот

Другой иронично написал, что эти громкие заявления НАТО стоит повторить украинским военным, которые и защищают миллиард человек.

Фото: Скріншот

НАТО пришлось закрыть комментарии после волны критики Фото: Скріншот

Также прозвучали комментарии о том, как НАТО подчиняется Дональду Трампу и насколько это сейчас неуместно.

Из-за массовой критики возможность комментировать пост ограничили, поэтому можно только ставить лайки.

Интересно, что заявления НАТО о защите "одного миллиарда человек" начали тиражировать уже после начала полномасштабной войны в Украине.

В 2024 году заместитель командующего Объединённым морским командованием НАТО (Marcom) адмирал Дидье Малетер заявил об уязвимости подводной инфраструктуры Запада перед страной-агрессором — Россией. По словам Малетера, если в рамках своей гибридной войны с Западом РФ решит атаковать трубопроводы, силовые кабели и другое важное оборудование (в частности, ветроэлектростанции), расположенные под водой, под угрозой окажется безопасность почти 1 млрд жителей Европы и Северной Америки.

Адмирал подчеркнул, что подводные кабели и трубы, от которых зависит энергоснабжение и коммуникации Европы, не рассчитаны на защиту от атак в условиях гибридной войны, поскольку их прокладывали частные компании, не учитывавшие уже существующие риски.

Напомним, что тем временем украинские военные в очередной раз продемонстрировали, что войска НАТО не готовы к современной войне с использованием дронов. Так, на совместных военных учениях в Германии армию США разгромили с помощью беспилотников.

Ранее украинские военные рассказали журналистам WELT о проблемах, существующих в войсках НАТО.