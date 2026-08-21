Біля Берліна виявили "поштову скриньку для мертвих": що в ній було

У лісистій місцевості на кордоні між Бранденбургом і Берліном наприкінці літа минулого року було виявлено схованку зі зброєю.

Про виявлення професійно сконструйованої шпигунської схованки (Dead Drop), яку ще часто називають "поштовою скринькою для мертвих", низка німецьких ЗМІ повідомила лише 21 серпня цього року, оприлюднивши подробиці розслідування, пише tagesschau.de.

Згідно з інформацією, отриманою WDR, NDR та SZ, органи безпеки виявили у схованці на околиці Берліна два заряджені пістолети.

Федеральне відомство з питань захисту конституції має інформацію про те, що це секретний склад, який належить російським спецслужбам — так звана схованка з потенційно смертоносним вмістом.

Джерела у відомстві переконані, що зброю, ймовірно, було передано агентам, яким Москва доручила проводити так звані "кінетичні операції" на території Німеччини. Цей термін стосується фізичних атак, таких як вибухи.

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Після виявлення схованки її не чіпали, встановивши за нею спостереження, але до неї ніхто так і не підходив. Правоохоронці підозрюють, що російські спецслужби дізналися про її виявлення.

Восени в Румунії заарештували підозрюваного у зв’язку з виявленням зброї. За даними німецьких органів безпеки, ця особа могла облаштувати схованку. Федеральна генеральна прокуратура також проводить розслідування цієї справи з листопада 2025 року.

Протягом кількох місяців органи безпеки попереджали про те, що російські спецслужби планують вбивства в Німеччині, наприклад, керівників збройових компаній або опозиційних діячів, які перебувають у вигнанні.

Російське посольство спочатку спростувало всі звинувачення, стверджуючи, що "гібридних атак" з боку Москви на Німеччину не було, а зараз взагалі зберігає мовчання.

Таємні схованки РФ у Німеччині: історія повторюється

Таємні склади зброї у Західній Європі вже були частиною стандартного арсеналу Радянського Союзу під час холодної війни. Такі замасковані сховища, часто розташовані на природі або біля відомих пам’яток, неодноразово використовувалися російськими спецслужбами в останні роки, наприклад, для обміну з так званими "нелегалами" — російськими шпигунами, які живуть на Заході під вигаданими іменами.

Роль, яку склади зброї вже відігравали в Радянському Союзі, була розкрита, наприклад, завдяки інформації від колишнього офіцера КДБ, а згодом — перебіжчика Василя Мітрохіна. За його словами, Москва проводила масштабну підготовку до активізації своєї діяльності у Західній Німеччині у разі кризи, спільно з НАТО.

Військові об’єкти, заводи з виробництва озброєння та важлива інфраструктура вже тоді вважалися Москвою першочерговими цілями.

Серед предметів, що зберігалися там, були не лише зброя та засоби зв’язку, а й пакети з вибухівкою, призначені для нападу на залізничні об’єкти у разі конфлікту.

На підставі інформації, наданої перебіжчиком, у 1990-х роках у Швейцарії було виявлено колишній радянський склад.

Два роки тому в Рейнланд-Пфальці вибухівку та ручні гранати випадково виявили під час будівельних робіт поблизу Бельхайма. Вони були професійно упаковані та заховані поруч із трубопроводом НАТО, що постачає паливо збройним силам військового альянсу.

Нагадаємо, російські спецслужби готували замах на Штефана Туманна, керівника оборонної компанії Donaustahl у Баварії, що постачає бойові дрони до України. Імовірно, його збиралися отруїти "Новачком".

Також повідомлялося, що в березні 2023 року в Греції помер чоловік, причетний до підриву складів БК у Чехії.