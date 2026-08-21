Под Берлином обнаружили "почтовый ящик для мертвых": что в нем было

В лесистой местности на границе между Бранденбургом и Берлином в конце лета прошлого года был найден тайник с оружием.

Об обнаружении профессионально сконструированного шпионского тайника (Dead Drop), который еще часто называют "почтовым ящиком для мертвых", ряд немецких СМИ сообщили только 21 августа, озвучив подробности расследования, пишет tagesschau.de.

Согласно информации, полученной WDR, NDR и SZ, органы безопасности нашли в тайнике на окраине Берлина два заряженных пистолета.

Федеральное ведомство по защите конституции располагает информацией о том, что это секретный склад, принадлежащий российским спецслужбам – так называемый тайник с потенциально смертоносным содержимым.

Источники в ведомстве убеждены, что оружие, вероятно, было передано агентам, которым Москва поручила проводить так называемые "кинетические операции" на территории Германии. Этот термин относится к физическим атакам, таким как взрывы.

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После обнаружения тайник трогать не стали, установив за ним наблюдения, но к нему никто так и не приходил. Правоохранители подозревают, что российским спецслужбам стало известно оо его обнаружении.

Осенью в Румынии был арестован подозреваемый в связи с обнаружением оружия. По данным немецких органов безопасности, этот человек мог создать тайник. Федеральная генеральная прокуратура также ведет расследование этого дела с ноября 2025 года.

В течение нескольких месяцев органы безопасности предупреждали о том, что российские спецслужбы планируют убийства в Германии, например, руководителей оружейных компаний или оппозиционных деятелей, находящихся в изгнании.

Российское посольство изначально опровергло все обвинения, утверждая, что гибридных атак" со стороны Москвы на Германию не было, а сейчас и вовсе хранит молчание.

Секретные склады оружия в Западной Европе уже были частью стандартного арсенала Советского Союза во время холодной войны. Такие замаскированные убежища, часто расположенные на природе или у видных достопримечательностей, неоднократно использовались российскими спецслужбами в последние годы, например, для обмена с так называемыми "нелегалами" — российскими шпионами, живущими на Западе под вымышленными именами.

Секретные тайники РФ в Германии: история повторяется

Роль, которую склады оружия уже играли в Советском Союзе, была раскрыта, например, благодаря информации от бывшего офицера КГБ, а впоследствии перебежчика Василия Митрохина. По его словам, Москва вела масштабную подготовку к активизации своей деятельности в Западной Германии в случае кризиса, совместно с НАТО.

Военные объекты, заводы по производству вооружений и важная инфраструктура уже тогда считались Москвой первоочередными целями.

Среди хранившихся предметов были не только оружие и средства связи, но и пакеты со взрывчаткой, предназначенные для нападения на железнодорожные объекты в случае конфликта.

На основании информации, предоставленной перебежчиком, в 1990-х годах в Швейцарии был обнаружен бывший советский склад.

Два года назад в Рейнланд-Пфальце взрывчатка и ручные гранаты были случайно обнаружены во время строительных работ под Бельхаймом. Они были профессионально упакованы и спрятаны рядом с трубопроводом НАТО, снабжающим вооруженные силы военного альянса топливом.

Напомним, российские спецслужбы готовили покушение на Штефана Туманна, руководителя оборонной компании Donaustahl в Баварии, которая поставляет боевые дроны Украине. Предположительно, его собирались отравить "Новичком".

Также сообщалось, что в марте 2023 года в Греции умер мужчина, причастный к подрыву складов БК в Чехии.