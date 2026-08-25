З 1 вересня частина українців у Польщі можуть втратити виплати: що відомо

Українцям у Польщі, які мають дітей, необхідно підтвердити свою особу за умови, якщо вони оформили статус UKR без закордонного паспорта. Якщо цього не зробити до 31 серпня включно, то вони втратять виплати.

Йдеться про нарахування за програмою "800+" (виплата 800 злотих щомісяця). Ці виплати будуть скасовані, оскільки статус тимчасового захисту буде анульовано. Про це попередили в Управлінні соціального страхування Польщі (ZUS).

Там зазначають, що, крім соціальних виплат, можна втратити право на легальне перебування та працевлаштування в країні.

Обов'язок підтвердження особи поширюється на тих громадян України, яким надали номер PESEL зі статусом UKR на підставі свідоцтва про народження або інших внутрішніх документів – найчастіше це стосується дітей. У перші місяці повномасштабного вторгнення багатьом із них оформлювали статус без наявності чинного закордонного паспорта.

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"Право на допомогу на виховання дитини "800+" для дітей з України залежить від наявності відповідного статусу перебування. Тому підтвердження особи має безпосередній вплив на можливість подальшого користування цією підтримкою", – зазначають у соціальній службі.

Для збереження прав та виплат українцям треба зайти до управління гміни за місцем проживання та надати чинний проїзний документ (закордонний паспорт) дитини чи дорослого.

Якщо особу не буде підтверджено у визначений термін, статус UKR автоматично змінять на NUE. Це означатиме повне припинення тимчасового захисту. У такому разі виплати допомоги "800+" припиняться, а подальше легальне проживання та робота в Польщі вимагатимуть оформлення нових дозвільних документів.

Нагадаємо, в Польщі все частіше нападають на українців. Жертвами нападів стають навіть діти.

А пасажирка, яка летіла з України до Канади через Варшаву та Цюрих, після прибуття виявила пошкоджений багаж. За словами її родички, серед пошкоджених речей були одяг і книги з українською символікою, через що жінка припустила, що це могло бути зроблено навмисно.