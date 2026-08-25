С 1 сентября часть украинцев в Польше могут потерять выплаты: что известно

Украинцам в Польше, имеющим детей, необходимо подтвердить свое лицо при условии, что они оформили статус UKR без загранпаспорта. Если этого не сделать до 31 августа включительно, они потеряют выплаты.

Речь идет о начислениях по программе "800+" (выплата 800 злотых ежемесячно). Эти выплаты будут отменены, поскольку статус временной защиты будет аннулирован. Об этом сообщили в Управлении социального страхования Польши (ZUS).

Там отмечают, что кроме социальных выплат можно потерять право на легальное пребывание и трудоустройство в стране.

Обязанность подтверждения личности распространяется на тех граждан Украины, которым предоставили номер PESEL со статусом UKR на основании свидетельства о рождении или других внутренних документов – чаще всего это касается детей. В первые месяцы полномасштабного вторжения многим из них оформляли статус без наличия действующего загранпаспорта.

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"Право на пособие на воспитание ребенка "800+" для детей из Украины зависит от наличия соответствующего статуса пребывания. Поэтому подтверждение личности оказывает непосредственное влияние на возможность дальнейшего пользования этой поддержкой", — отмечают в социальной службе.

Для сохранения прав и выплат украинцам нужно зайти в управление гмины по месту жительства и предоставить действующий документ (загранпаспорт) ребенка или взрослого.

Если лицо не будет подтверждено в указанный срок, статус UKR автоматически изменят на NUE. Это будет означать полное прекращение временной защиты. В таком случае выплаты пособия "800+" прекратятся, а дальнейшее легальное проживание и работа в Польше потребуют оформления новых разрешительных документов.

Напомним, в Польше все чаще нападают на украинцев. Жертвами приступов становятся даже дети.

А пассажирка, летевшая из Украины в Канаду через Варшаву и Цюрих, по прибытии обнаружила поврежденный багаж. По словам ее родственницы, среди поврежденных вещей были одежда и книги с украинской символикой, поэтому женщина предположила, что это могло быть сделано намеренно.