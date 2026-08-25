Підтримує Київ: онук радянського шпигуна став кандидатом у президенти Франції

Депутат Європарламенту та лідер лівоцентристської партії "Громадський простір" (Place publique) Рафаель Глюксманн оголосив про висування своєї кандидатури на пост президента Франції.

Його дід, Рубін Глюксманн, родом із Чернівців, які тоді входили до складу Австро-Угорщини. У 1920-х роках він емігрував до Палестини, де захопився комунізмом і був завербований Комінтерном — організацією, створеною більшовиками для поширення комуністичного руху, пише The Telegraph.

Рафаель Глюксманн має намір взяти участь у праймеріз та об'єднати лівий електорат. Він відомий як послідовний прихильник України та європейської інтеграції. Він виступає за посилення європейської безпеки, підтримку Києва та більшу жорсткість щодо Росії.

Водночас політик дотримується лівих поглядів і пропонував запровадити для французької молоді обов'язкову десятимісячну громадську службу, наприклад, допомогу у будинках для людей похилого віку.

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Глюксманн навчався у Sciences Po, вищому навчальному закладі в Парижі, який є кузнею майбутніх лідерів країни, перш ніж розпочати кар'єру журналіста та документаліста.

Історія сім'ї Глюксманна пов'язана з радянською розвідкою та з Україною. Його дід Рубін Глюксманн народився 1889 року в єврейській родині у Чернівцях. Після еміграції та вербування Комінтерном, він працював радянським розвідником у Франції, Німеччині та Великій Британії, де видавав себе за бізнесмена та страхового агента.

1940 року його було заарештовано британською контррозвідкою MI5 після викриття радянським перебіжчиком. Глюксманна вирішили вислати до Канади. Дорогою корабель з ним був торпедований німецьким підводним човном і Глюксманн загинув.

На той момент його синові Андре було лише три роки, і через єврейське походження Андре ховався у Франції під вигаданим ім'ям Жозеф Рів'єр і пережив Другу світову війну. Після Андре Глюксманн став відомим французьким філософом. У молодості він дотримувався марксистських та маоїстських поглядів, проте у 1970-х роках порвав із ними і став критиком СРСР та комуністичного Китаю.

Рафаель Глюксман народився в Парижі в 1979 році. У 2009-2013 роках він був радником президента Грузії Михайла Саакашвілі. Там він займався політичною стратегією та комунікаціями. 2024 року Глюксманн очолював список лівоцентристського альянсу на виборах до Європарламенту у Франції. Альянс отримав близько 14% голосів, а Глюксманн став одним із найпомітніших представників французьких лівих. Він зустрічається з відомою французькою телеведучою каналу France 2 Леа Саламе. ЗМІ називають їх однією з найвпливовіших пар Франції.

46-річний Глюксманн розраховує стати єдиним кандидатом поміркованих лівих та скласти конкуренцію Меланшону та Марін Ле Пен.

"Якщо я висуваю свою кандидатуру, то тільки для того, щоб Франція знову набула гідності. Невже ми збираємося віддати країну Марін Ле Пен і вкрай правим? Я вважаю, що більшість французів не підтримує американізацію французького суспільства", — заявив політик.

Нагадаємо, президентські вибори у Франції відбудуться навесні 2027 року. Згідно з опитуваннями, лідером першого туру залишається Марін Ле Пен. ЗМІ підрахували, що вона отримує близько 36% голосів, правоцентрист та колишній прем'єр Едуар Філіп — 19%, Жан-Люк Меланшон — близько 15%, а Глюксманн — приблизно 10%. У разі виходу Ле Пен у другий тур її супернику буде потрібно заручитися значною підтримкою.

Нагадаємо, раніше у президенти Франції міг балотуватися і відомий футболіст Кіліан Мбаппе.

Раніше французький журналіст розкрив таємниці Єлисейського палацу та секрети відносин Емманюеля Макрона та Бріжит Макрон.