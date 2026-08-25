Поддерживает Киев: внук советского шпиона стал кандидатом в президенты Франции

Депутат Европарламента и лидер левоцентристской партии "Общественное пространство" (Place publique) Рафаэль Глюксманн объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции.

Его дед, Рубин Глюксманн, родом из Черновцов, тогда входивших в состав Австро-Венгрии. В 1920-х годах он эмигрировал в Палестину, где увлекся коммунизмом и был завербован Коминтерном — организацией, созданной большевиками для распространения коммунистического движения, пишет The Telegraph.

Рафаэль Глюксманн намерен принять участие в праймериз и объединить левый электорат. Он известен как последовательный сторонник Украины и европейской интеграции. Он выступает за усиление европейской безопасности, поддержку Киева и большей жесткости по отношению к России.

Одновременно политик придерживается левых взглядов и предлагал ввести для французской молодежи обязательную десятимесячную общественную службу — например, помощь в домах престарелых.

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Глюксманн учился в Sciences Po, высшем учебном заведении в Париже, которое является кузницей будущих лидеров страны, прежде чем начать карьеру журналиста и документалиста.

История семьи Глюксманна связана с советской разведкой и с Украиной. Его дед Рубин Глюксманн родился в 1889 году в еврейской семье в Черновцах. После эмиграции и вербовки Коминтерном, он работал советским разведчиком во Франции, Германии и Великобритании, где выдавал себя за бизнесмена и страхового агента.

В 1940 году он был арестован британской контрразведкой MI5 после разоблачения советским перебежчиком. Глюксманна решили выслать в Канаду. По дороге корабль с ним был торпедирован немецкой подводной лодкой и Глюксманн погиб.

На тот момент его сыну Андре было всего три года, и из-за еврейского происхождения Андре скрывался во Франции под вымышленным именем Жозеф Ривьер и пережил Вторую мировую войну. После Андре Глюксманн стал известным французским философом. В молодости он придерживался марксистских и маоистских взглядов, однако в 1970-х годах порвал с ними и стал критиком СССР и коммунистического Китая.

Рафаэль Глюксманн родился в Париже в 1979 году. В 2009–2013 годах он был советником президента Грузии Михаила Саакашвили. Там он занимался политической стратегией и коммуникациями. В 2024 году Глюксманн возглавлял список левоцентристского альянса на выборах в Европарламент во Франции. Альянс получил около 14% голосов, а Глюксманн стал одним из наиболее заметных представителей французских левых. Он встречается с известной французской телеведущей канала France 2 Леа Саламе. СМИ называют их одной из самых влиятельных пар Франции.

46-летний Глюксманн рассчитывает стать единым кандидатом умеренных левых и составить конкуренцию Меланшону и Марин Ле Пен.

"Если я выдвигаю свою кандидатуру, то только для того, чтобы Франция вновь обрела достоинство. Неужели мы собираемся отдать страну Марин Ле Пен и крайне правым? Я считаю, что большинство французов не поддерживает американизацию французского общества", — заявил политик.

Напомним, президентские выборы во Франции пройдут весной 2027 года. Согласно опросам, фаворитом первого тура остается Марин Ле Пен. СМИ подсчитали, что она получает около 36% голосов, правоцентрист и бывший премьер Эдуар Филипп — 19%, Жан-Люк Меланшон — около 15%, а Глюксманн — примерно 10%. В случае выхода Ле Пен во второй тур ее сопернику потребуется заручиться значительной поддержкой.

Напомним, ранее в президенты Франции мог баллотироваться и известный футболист Килиан Мбаппе.

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